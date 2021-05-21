央塔克乡枣农修剪枣树枝叶。人民网 张荣摄

人民网喀什5月20日电 （张荣）“我家一共三口人，我和妻子共同管理31亩红枣地，儿子在县里上学，全家靠种红枣维生。去年，亩产500公斤左右，每亩收入4000多元。娃娃上学是免费的，所以我们家总体收入情况还不错。” 央塔克乡当地一名枣农这样表示。

新疆麦盖提县富有“红枣之都”之称，得力于得天独厚的地理环境，该地盛产品质上乘的红枣。其中央塔克乡耕地面积16.9万亩，有12.2万亩的优质红枣。户均红枣面积13亩，仅红枣一项收入就占到农民总收入的70%以上，可以说红枣树就是老百姓发家致富的“发财树”！

央塔克乡枣农。人民网 张荣摄

“我家现在靠种红枣纯收入有两万多元，全家年收入10万多元。政府还补贴我们进行房屋改造，像我们家2013年以前没有地暖，只能在屋里烧木头和棉花，厕所卫生条件也很差。现在各方面都好起来了，看病也享受国家医保，日常开销并不大。”该地另一位村民表示。

通过一系列政府帮扶政策，像无人机打药、帮扶招商、全自动化普及等，切实提高了当地红枣的管护和生产水平。招商企业采用“对门收购制”，收购各家农户的红枣进行加工，借助直播平台向外推广外销，打造精品红枣品牌。据介绍，去年麦盖提县驻村干部帮助直播带货销售当地红枣，其中一个村仅一天销量就高达30吨。所以对于当地枣农来说，“只要种，不愁卖”。除了红枣产业外，当地枣园还设立了网红打卡观景台，创造了相关就业岗位，带动了当地居民就业。

、

央塔克乡村民。人民网 张荣摄

如今，红枣产业已成为该县促农增收的支柱产业，村民们通过一棵棵红枣树，走上了发家致富的道路。

(责编：燕勐、常红)