人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

巴西首次发现印度报告的变异新冠病毒感染病例

2021年05月21日13:14 | 来源：新华社
小字号

　　新华社里约热内卢5月20日电（记者赵焱 陈威华）巴西马拉尼昂州卫生厅20日确认，该州发现6例印度报告的变异新冠病毒B.1.617感染病例，这是巴西首次确认这种变异病毒感染病例。

　　马拉尼昂州卫生厅厅长卡洛斯·卢拉表示，这些确诊者均来自一艘从南非开普敦出发的运送铁矿石的货船，这艘货轮目前被要求在海上隔离，不得在马拉尼昂州海岸靠岸。

　　这名官员还介绍说，货船24名船员中的15人在新冠病毒检测中结果呈阳性，其中一名54岁的印度籍感染船员已于5月13日被直升机运送到州首府圣路易斯市的一家私立医院接受治疗。另有100人曾与这些确诊者有接触，也被隔离观察。

　　卡洛斯·卢拉说，根据世界卫生组织的数据，印度报告的变异新冠病毒B.1.617已经扩散到全球40多个国家和地区。但在南美洲这种变异病毒此前仅在阿根廷出现，巴西是首次发现这一变异病毒感染病例。

　　由于近期印度疫情严重，自5月14日开始，巴西政府禁止任何从印度出发的航班入境。

　　根据巴西卫生部20日晚间发布的数字，巴西过去24小时内新增确诊病例82039例，累计确诊15894094例，累计死亡444094例。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部