新华社里约热内卢5月20日电（记者赵焱 陈威华）巴西马拉尼昂州卫生厅20日确认，该州发现6例印度报告的变异新冠病毒B.1.617感染病例，这是巴西首次确认这种变异病毒感染病例。

马拉尼昂州卫生厅厅长卡洛斯·卢拉表示，这些确诊者均来自一艘从南非开普敦出发的运送铁矿石的货船，这艘货轮目前被要求在海上隔离，不得在马拉尼昂州海岸靠岸。

这名官员还介绍说，货船24名船员中的15人在新冠病毒检测中结果呈阳性，其中一名54岁的印度籍感染船员已于5月13日被直升机运送到州首府圣路易斯市的一家私立医院接受治疗。另有100人曾与这些确诊者有接触，也被隔离观察。

卡洛斯·卢拉说，根据世界卫生组织的数据，印度报告的变异新冠病毒B.1.617已经扩散到全球40多个国家和地区。但在南美洲这种变异病毒此前仅在阿根廷出现，巴西是首次发现这一变异病毒感染病例。

由于近期印度疫情严重，自5月14日开始，巴西政府禁止任何从印度出发的航班入境。

根据巴西卫生部20日晚间发布的数字，巴西过去24小时内新增确诊病例82039例，累计确诊15894094例，累计死亡444094例。

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