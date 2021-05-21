易凡

1951年5月23日，中央人民政府和西藏地方政府的代表签订了关于和平解放西藏办法的《十七条协议》，实现了西藏的和平解放。从此，这片占中国土地八分之一的雪域高原告别了黑暗落后的旧社会，不断取得经济社会跨越式发展。西藏各族人民走上了同全国人民团结奋斗、平等发展、共同繁荣的光明大道。70年来，古老的雪域高原换了人间，西藏正以崭新姿态呈现在世人面前。

农奴翻身当主人，民族团结一家亲

和平解放前，旧西藏实行了近千年的封建农奴制，95%的西藏人只是农奴主眼中“会说话的工具”。随着西藏和平解放、民主改革和实行民族区域自治，百万农奴翻身得解放，人民的生活水平得到了前所未有的提升，人均寿命从1951年的35.5岁增加到2020年的71.1岁。

在西藏各级人大代表中，藏族和其他少数民族占比超过92%，藏族和其他少数民族干部占全区干部总数70%。在西藏，“平等团结互助和谐”的社会主义民族关系理念深入人心，各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央总结党领导人民治藏稳藏兴藏的成功经验，形成了新时代党的治藏方略，为新时代西藏工作提供了根本遵循。可以说，没有西藏的和平解放，就没有西藏社会制度的历史飞跃，就没有西藏不断完善的社会主义民主政治，就没有西藏各族人民今天的美好生活。

经济发展大跨步，路通四方绘宏图

70年来，在国家大力支持和各族人民共同努力下，西藏经济社会全面发展。1958年，西藏工农业总产值仅2.02亿元；2019年，地区生产总值达1697.82亿元；2020年再创新高，达1902.74亿元。

以旅游业为代表的第三产业已成为拉动西藏经济发展的重要引擎。2019年，西藏旅游收入达559.28亿元，全年共接待入境游客54.19万人次，创造外汇2.79亿美元。十多万农牧民借助旅游业增收致富，“世界旅游目的地”建设成效初显。

经济加速发展的背后是西藏越来越完善的交通基础设施。和平解放后，西藏现代意义上的公路建设从“零”起步，截至2020年底，西藏公路通车里程已突破11.7万公里，高等级公路通车里程达688公里，铁路运营里程达954公里。目前已基本形成以拉萨为中心、以公路、铁路、航空为主体的综合立体交通网络。

边陲开放通四海，西南门户盛名扬

在国家不断扩大对外开放、加强与“一带一路”沿线国家合作的背景下，西藏作为通往南亚诸国门户，正扮演着越来越重要的角色。

在中央政府支持下，西藏大力开展与尼泊尔在铁路、公路、桥梁等基础设施方面的合作，促进设施联通；充分考虑本地区与沿线国家发展对接的现实性，积极参与孟中印缅经济走廊建设，加强政策沟通；举办中国西藏旅游文化国际博览会，以文化为纽带密切西藏与世界的联系，巩固民心相通；鼓励当地企业“走出去”，将境外企业“请进来”，持续推进旅游、文化、农牧业等领域对外交流合作，实现贸易畅通。开放通达的西藏正积极融入祖国扩大对外开放、促进国际合作的大局，为深化中国与周边国家的互利合作和互联互通发挥更大作用。

70年栉风沐雨，70年一往无前。今日之西藏，摆脱了昨日的封闭、贫困与落后，必将在新时代党的治藏方略的指引下，以昂扬的姿态走向更加美好的明天！

(责编：燕勐、常红)