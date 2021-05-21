5月19日，中国援助新冠疫苗抵达特多首都西班牙港机场。 中国驻特多大使馆供图

人民网里约热内卢5月19日电（记者朱东君）特立尼达和多巴哥总理罗利19日出席中国政府援助特多政府新冠疫苗交接仪式，并对中国领导人和政府向特多援助新冠疫苗表示衷心感谢。

当天，中国政府援助特立尼达和多巴哥的一批新冠疫苗运抵该国首都西班牙港。罗利代表特多政府和人民感谢中方在特多疫苗紧缺时刻的仗义驰援，他指出，此次援助将为特多实现全面接种、尽早控制疫情、尽快复苏经济发挥重要作用，充分彰显了中国的大国担当和特中亲密伙伴情谊。罗利表示，中国长期向特多提供无私帮助，特别是疫情暴发以来援助多批抗疫物资并分享技术经验，特方期待继续同中方加强防疫、疫苗、公共卫生等方面的合作，推动特中关系实现更大发展。

中国驻特多大使方遒在致辞中说，近期特多疫情形势急剧恶化，中方克服自身困难援助特多人民，充分展现了中特守望相助、共克时艰的兄弟情谊，是中特全面合作伙伴关系的生动例证。他表示，中方愿与特方加强疫情防控、公共卫生、经济复苏等领域合作，并将同包括特方在内的国际社会团结合作，推动构建人类卫生健康共同体，取得抗击疫情的最终胜利。

5月19日，特多总理罗利和中国驻特多大使方遒出席中国援助特多新冠疫苗交接仪式。 中国驻特多大使馆供图

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