人民网讯 据埃及《金字塔报》报道，在埃及政府的积极斡旋下，以色列和哈马斯终于达成停火协议，以结束持续11天军事冲突。报道指出，埃及总统塞西决定派两个安全代表团，分别前往以色列和巴勒斯坦地区监督停火协议落实情况和商定可永久维持局势稳定的后续措施。

报道说，停火协议本周五（21日）凌晨2时正式生效。这是以色列和哈马斯双方进行了11天的军事对抗后埃及努力的成果，得到了国际社会的支持和赞扬。

巴勒斯坦《天天报》21日报道说，在停火协议生效的第一分钟，加沙地带的庆祝活动就开始了，在以色列方面，没有听到任何警报声。《金字塔报》称，根据来自埃及安全机构的消息，哈马斯保证：如果以色列停止军事打击，哈马斯就遵守停火协议。停火协议生效后新的协商立即开始。

据总部在迪拜的“阿拉伯电视台”报道，以色列政府明确表示，停火倡议是埃及政府提出的，停火是相互的而且是没有先决条件的，以色列政府接受埃及提出的双方停火倡议。另外，巴勒斯坦各派均表示遵守21日凌晨2时开始生效的停火协议，但以色列也必须遵守。报道还披露，埃及政府曾就停火倡议与联合国秘书长和美国总统进行过联系。另外，停火倡议首先得到了以色列政府的同意，于是埃及方面立即把以色列的立场转告给了哈马斯，最终达成了停火协议。报道称，在停火协议生效前几分钟，双方都有军事行动，但没有人员伤亡。（安国章）

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