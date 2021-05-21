新华社北京5月20日电 外交部发言人华春莹20日宣布：应二十国集团主席国意大利总理德拉吉和欧盟委员会主席冯德莱恩邀请，国家主席习近平将于5月21日在北京以视频方式出席全球健康峰会并发表重要讲话。

《 人民日报 》（ 2021年05月21日 01 版）

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