新华社华盛顿5月20日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国总统拜登20日在白宫签署一项打击新冠疫情下反亚裔仇恨犯罪的法案，使这项名为《反新冠仇恨犯罪法》的法案正式成为法律。

拜登在法案签字仪式上表示，一年多来，太多亚裔美国人遭遇新冠疫情和仇恨的双重打击，生活在恐惧与担忧中。面对仇恨犯罪，沉默也是共谋。他呼吁民众团结起来，反对仇恨犯罪和种族主义。

美国副总统哈里斯表示，美国一直存在种族主义和仇外心理等，新冠疫情中激增的反亚裔暴力事件并非凭空出现。立法不是终点，美国仍需致力于解决反亚裔暴力等不公正问题。

根据《反新冠仇恨犯罪法》，美司法部将设立专门职位加快对反亚裔仇恨犯罪的审查；建立多种语言的在线仇恨犯罪举报系统；加强各州和地方执法部门关于仇恨犯罪的报告、追踪等；为提高公众“疫情期间对仇恨犯罪的认识”提供指导意见，包括如何避免使用种族歧视语言描述疫情。

新冠疫情在美暴发以来，美国针对亚裔的歧视、骚扰和暴力事件不断增加，迄今未见消减迹象。美国反歧视组织“制止仇恨亚太裔美国人组织”发布的数据显示，去年3月中旬至今年3月底，该组织收到逾6600起针对亚裔美国人仇恨事件的报告。加利福尼亚州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨和极端主义研究中心近日发表的报告显示，今年第一季度，美国主要城市的反亚裔仇恨犯罪事件比去年同期增加了169%。

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