美国爱达荷州里格比市一所中学日前发生枪击事件，一名女生持枪行凶，致三人受伤。教师克丽丝塔·格奈廷挺身而出，平抚女孩情绪并将枪取下，拥抱女孩直至警察赶到现场将她带走。

里格比初中6日发生枪击事件，两名学生和一名校方人员受伤。警方说，一名六年级女生从背包中掏出手枪，在校内枪击两人，在校外枪击一人。三人均为肢体受伤，数日后出院。

在美国广播公司19日播出的“早安美国”节目中，教师格奈廷还原当时情况：

听到第一声枪响时，格奈廷正在为学生准备考试，她向教室外望去，看到一名校方人员倒在地上。她把教室门关上时，又听到两声枪响。“我马上告诉我的学生‘我们要离开这里，向（里格比）高中跑，你们要努力跑，不要回头，现在赶紧起来离开这里’。”

格奈廷试图帮助一名受伤的学生，要求这名学生保持安静，随后接近持枪者。“她是一个小女孩，我已经顾不上这些，只知道当我看到那把枪时，我必须拿到它。”

格奈廷问女孩：“你就是开枪的人吗？”随后，她靠近女孩，把手放在孩子胳膊上，并顺着胳膊滑到持枪的位置。“我只是慢慢把枪从她手中拉出来，她允许我这么做。她并未把枪交给我，但也没抗争。”

“在我拿到枪后，我就把她拉到怀里抱着，因为我在想，小女孩的妈妈此时还在某个地方，并没有意识到她的孩子已经崩溃并正在伤害别人。”格奈廷说。

她补充道：“过了一会，孩子开始和我谈话。我可以说，她非常不开心。我抱着她、安慰她，尝试让她知道我们要一起度过这个困难时刻。我相信我这么做对她是有所帮助的，因为她冷静了下来。”

格奈廷抱着孩子，安慰她，直至警察赶到。

警方正在调查这名六年级女生行凶动机及其获得手枪的途径。女生已被起诉。受爱达荷州少年法庭相关程序限制，她的姓名和指控性质未获披露。

格奈廷希望人们能够原谅这个女孩，并且帮助她得到需要的支持。“她的人生才刚刚起步，她非常需要一些帮助。每个人都会犯错，”格奈廷说，“我认为我们需要确保让她获得帮助，并且让她懂得自爱，以便能够在社会中成为有用的人。”

“克丽丝塔是一位母亲，”格奈廷的家人在社交媒体发文说，“决心促使她行动，然而是温柔和母爱，而不是强力，把手枪从女孩的手里移到了她的手上。”

美国控枪团体“枪支暴力档案”数据显示，包括自杀在内，去年逾4.3万美国人命丧枪下。今年以来，美国已发生194起严重枪击，超过1.5万人丧生。

美国总统约瑟夫·拜登4月8日宣布一系列行政措施，加强枪支管制。美国司法部已据此于5月7日就制止“幽灵枪”扩散拟出规定，还将就加强手枪“稳定支架”管制发布规定。“幽灵枪”指通过购买部件自行加工组装、无可追溯商业序列号的枪支；“稳定支架”可将手枪变成杀伤力更强且更精准的步枪，不受监管步枪法律约束。

近年来，美国恶性校园枪支暴力呈多发之势。多起枪击事件中，行凶者不乏在校学生，多在调查中被发现存在“自闭”“抑郁”“社交障碍”等精神心理疾病。舆论警告，比起枪支管控，青少年精神心理健康问题更应引起美国政府和社会各界足够重视。（蒋国鹏）（新华社专特稿）

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