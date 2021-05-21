新华社加沙5月20日电（记者熊思浩）巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）20日晚证实，哈马斯已与以色列达成停火协议，双方将于当地时间21日2时开始停火。以色列总理办公室发表声明说，以安全内阁当晚一致同意接受埃及斡旋的停火协议。

哈马斯发言人哈齐姆·卡西姆说，哈马斯与以色列达成停火协议的消息属实。埃及调解人已告知哈马斯最高领导人伊斯梅尔·哈尼亚，停火将于当地时间21日2时开始。

哈尼亚在加沙地带的媒体顾问塔赫尔·努诺说，停火将“相互同时”进行。只要以色列遵守停火协议，巴勒斯坦抵抗组织就会遵守停火协议。

以色列总理办公室20日晚发表声明说，以色列在近期对加沙地带的军事行动中取得了“巨大成就”。以安全内阁当晚一致同意接受埃及斡旋的停火协议。但声明未提及停火协议生效时间。

以色列政府新闻发言人在接受新华社记者采访时说，以安全内阁已授权总理内塔尼亚胡与国防部长甘茨同埃及方面确定停火协议生效时间。以媒体报道说，停火协议将于当地时间21日2时生效。

据埃及媒体20日报道，埃及曾派代表团前往巴以地区斡旋，调解双方停火。埃及还将派出两个代表团前往以色列和巴勒斯坦，以确保停火协议得以执行。

另据美国白宫20日发表的声明，美国总统拜登当天与埃及总统塞西通电话，双方讨论了如何实现巴以停火以结束目前以色列和巴勒斯坦之间的冲突。埃及总统府发表声明说，塞西在通话中强调国际社会团结一致解决巴以问题的重要性，重申埃及坚定支持巴勒斯坦事业，保障巴勒斯坦人的合法权益。

5月10日以来，以色列与加沙地带武装组织之间爆发严重冲突。巴以双方公布的数字显示，截至20日晚，冲突已致以方12人死亡、300余人受伤，巴方有232人死亡、1900余人受伤。

巴以冲突引发国际社会严重关切。联合国秘书长古特雷斯20日表示，国际社会所有成员应尽其所能使巴以冲突各方悬崖勒马，冲突必须立即停止。（参与记者：尚昊、刘品然、吴丹妮）

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