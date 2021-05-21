农 融

中国和巴基斯坦是山水相连、唇齿相依的好邻居，2000多年前的古丝绸之路就已把两国人民紧密联系在一起。1951年5月21日，两国冲破意识形态藩篱和冷战“铁幕”，正式建立外交关系。70年来，中巴关系在两国领导人的战略引领下砥砺前行，在两国政府和人民的共同努力下全面发展，在国际风云变幻中历久弥坚，结成了“比山高、比海深、比蜜甜”的深厚友谊，巴基斯坦也被中国人民亲切地称为“巴铁”。中巴关系不仅成为两国宝贵的战略资产，也堪称不同社会制度、不同文化背景的国家间和平共处、互利共赢的典范。

2015年，习近平主席对巴基斯坦进行历史性国事访问，两国关系被提升为全天候战略合作伙伴关系，掀开了中巴友谊的崭新篇章。

政治互信持续深化。习近平主席同巴方领导人通过多种方式保持密切交往，为两国关系发展举旗定向、掌舵领航。2018年，巴正义运动党政府上台以来，巴基斯坦总理伊姆兰·汗先后3次访华，与习近平主席4次会晤，就双边合作和共同关心的国际地区问题深入沟通。得益于领导人的亲自引领，中巴双方在彼此核心利益和重大关切问题上相互给予有力支持，维护了两国共同利益、地区和平稳定和国际公平正义。

务实合作硕果累累。在习近平主席的战略擘画下，中巴经济走廊建设全面铺开、不断拓展，成为中巴全方位务实合作的重要平台。双方确定的70个早期收获项目中，启动或已完成46个项目，总投资额达254亿美元。在中巴经济走廊建设的有力带动下，两国经贸合作驶入快车道，中巴自贸协定第二阶段议定书达成并生效。中国连续6年成为巴最大贸易伙伴，连续7年成为巴最大投资来源国。

人文交流成果显著。习近平主席强调：“中巴特殊友谊是历史的选择，深深扎根于两国人民心中。”目前，中国在巴设有1家中国文化中心、5所孔子学院和2个孔子课堂，成为人文交流的重要平台和文化展示的重要窗口。2021年中巴签署关于经典著作互译出版的备忘录、《关于协同开展“亚洲文化遗产保护行动”的联合声明》，为两国人文领域合作注入新的动力。

习近平主席指出：“中巴两国是患难与共的真朋友、同甘共苦的好兄弟。”面对突如其来的新冠肺炎疫情，中巴友谊经受考验、再度升华。两国政府、军队和社会各界第一时间互施援手。中方向巴方派出多个医疗专家组，双方互捐医疗物资，在疫苗援助、临床试验、采购、生产等领域深度合作，建立联防联控合作机制，共同反对将疫情政治化、借疫情搞污名化，为全球抗疫合作树立了标杆。

七十载铁杆友谊，新时代再攀高峰。当前，两国都处在国家发展的关键时期。落实好两国领导人共识，共同构建新时代更加紧密的中巴命运共同体是两国的必然选择。两国将以建交70周年为契机，开展更高水平、更广范围、更深层次的合作，用团结互助共克时艰，用中巴经济走廊高质量发展成果造福人民。站在新的历史起点上，中巴关系将好上加好，“巴铁”将百炼成钢！

（作者为中国驻巴基斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2021年05月21日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)