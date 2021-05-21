本报记者 张梦旭 李晓宏

在联合国安理会本月轮值主席国中国倡议下，5月19日，安理会以视频方式举行“非洲和平与安全：推进非洲疫后重建，消除冲突根源”高级别会议，法国、印度、突尼斯、爱尔兰、爱沙尼亚、越南等国外长，肯尼亚、挪威、俄罗斯、美国、英国、墨西哥、尼日尔等国高级代表与会。与会各方高度赞赏中国倡议召开非洲和平与安全高级别会议，认为会议有助于凝聚共识，形成合力，对帮助非洲解决疫后实际困难、维护社会稳定具有重要现实意义。

联合国秘书长古特雷斯表示，非洲国家面临“复杂的和平与安全环境”，也出现了经济增长放缓、汇款枯竭、债务不断增加等问题。当前，非洲国家的疫苗供应有限，注射新冠疫苗的数量还不到世界的2％。在世界范围内公平和可持续地分发疫苗，是让非洲从疫情中恢复的最快途径。

非盟委员会主席法基指出，非洲的发展和安全问题从未像今天这样紧密相关。非洲国家面临的最大问题是疫苗短缺，要弥合非洲国家的“免疫鸿沟”，迫切需要个别国家结束“疫苗保护主义”和“疫苗民族主义”。法基呼吁国际社会采取行动，在防疫物资、药品、技术和资金等方面为非洲提供更多帮助，确保疫苗在非洲的可及性和可负担性。他还呼吁世界银行、非洲开发银行等国际金融机构为非洲大陆的和平与安全能力建设提供更多支持。

联合国开发计划署署长施泰纳强调，非洲是充满希望和机会的大陆，充分挖潜非洲大陆潜力，需要应对政治不稳定、气候变化、新冠肺炎疫情等复杂挑战，“这需要非洲国家和国际社会一道努力，这也是本次会议的重要意义所在”。他强调，国际社会需要更好地投资非洲，缩小非洲国家的发展差距。

俄罗斯代表表示，解决非洲问题，不仅需要通过外交斡旋手段，还需要助力非洲国家缩小发展差距，帮助非洲国家发展工农业部门、重建关键基础设施、创造就业机会、加强医疗保障和社会福利等。

突尼斯外长杰兰迪表示，在疫情面前人类必须保持团结。发达国家和非洲一些最不发达国家在疫苗获取上存在着惊人差距，国际社会应尽力弥合“免疫鸿沟”。与此同时，一些非洲国家的安全局势十分严峻，国际社会应团结一致，从根源上消除产生动荡的土壤。

安理会成员协商一致通过并发表了中国起草的安理会主席声明。

会上，中方还同非洲国家共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，呼吁国际社会加大对非洲的支持力度，把资源投向非方最急需的领域，帮助非洲克服困难。非洲与会代表表示，愿同中方一道携手落实好“支持非洲发展伙伴倡议”。

《 人民日报 》（ 2021年05月21日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)