中国坚定不移维护和践行多边主义，与国际社会一道，为促进非洲和平发展发挥积极作用，这也是为维护世界和平与发展作贡献

5月19日，在联合国安理会本月轮值主席国中国倡议下，安理会以视频方式举行“非洲和平与安全：推进非洲疫后重建，消除冲突根源”高级别会议。安理会成员协商一致通过中国起草的主席声明，强调安理会严重关切疫情对非洲经济、政治、安全、人道等领域造成破坏性影响，并加剧非洲冲突局势，强调要综合施策，共同发力，促进非洲可持续经济增长和发展、减贫等目标，夯实非洲和平的基础。

中方主持召开此次会议有助于凝聚共识、形成合力，为非洲持久和平和可持续发展注入新动力。

新冠肺炎疫情发生以来，非洲各国遭受严重冲击，面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务与挑战。联合国秘书长古特雷斯表示，疫情大流行是促使非洲大陆爆发冲突的重要因素，非洲许多社区和国家已经面临“复杂的和平与安全环境”，多种挑战正在增加不稳定的风险。如何帮助非洲构筑起战胜疫情的防线，共同促进非洲和平发展，检验国际公平正义和人类良知。

中国是非洲国家的好兄弟、好朋友、好伙伴。在此次高级别会议上，中方提出助力非洲弥合“抗疫鸿沟”、破解“和平赤字”、缩小“发展差距”、纠正“治理不公”的建议，为非洲国家战胜疫情、开展疫后重建、消除冲突根源出谋划策，得到各方高度赞赏。事实再次证明，在实现非洲和平发展的道路上，中国一直坚定地与非洲站在一起。

中国始终是非洲抗击疫情的坚定支持者。中方积极落实习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议开幕式上宣布的举措和中非团结抗疫特别峰会成果，全力支持非方抗疫行动，共同打造中非卫生健康共同体。常驻非洲各国的46支中国医疗队在第一时间投入当地的抗疫行动，15支中国巡回抗疫医疗专家组以及紧急建立的43个中非对口医院合作机制，为非洲带去防疫经验、方案和物资。中国已经并正在向30多个有需要的非洲国家提供急需的新冠疫苗。“在面临困难时，只有中国把我们放在心上，伸出援手……”中方雪中送炭之举赢得非洲国家的真诚赞誉。

中国始终是非洲发展振兴的积极参与者。疫情发生以来，中方全面落实二十国集团缓债倡议，同16个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，还在中非合作论坛框架内免除15个非洲国家2020年底到期的无息贷款。疫情防控常态化形势下，中方在非洲的1100多个“一带一路”合作项目坚持运行，近10万名中国技术和工程人员坚守岗位。非洲人士感叹：“中国不仅想办法帮助我们应对疫情，更帮助我们复苏经济，推动非洲实现可持续发展。”

中国始终是非洲和平稳定的有力维护者。当前，2043名中国维和人员正在非洲，为和平日夜值守。在百年变局和世纪疫情叠加共振背景下，面对单边主义、保护主义和强权政治逆流，中国会继续在联合国为非洲仗义执言，敦促各方尊重非洲国家的主权，尊重非洲国家自主选择的发展道路，尊重非洲国家平等参与国际事务的权利。

中非从来都是命运共同体，患难时刻更见中非真挚情谊。中国坚定不移维护和践行多边主义，与国际社会一道，为促进非洲和平发展发挥积极作用，这也是为维护世界和平与发展作贡献。

《 人民日报 》（ 2021年05月21日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)