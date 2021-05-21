本报记者 杨 迅

2014年5月21日，亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第四次峰会在上海举行。习近平主席主持会议并发表主旨讲话，强调积极倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，搭建地区安全和合作新架构，努力走出一条共建、共享、共赢的亚洲安全之路。

7年来，中国积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，为搭建地区和国际安全合作架构，推动亚洲和世界的安全稳定、发展繁荣作出重要贡献。

“中国提出的亚洲安全观反映了亚洲人民的真正愿望”

“共同，就是要尊重和保障每一个国家安全”，“综合，就是要统筹维护传统领域和非传统领域安全”，“合作，就是要通过对话合作促进各国和本地区安全”，“可持续，就是要发展和安全并重以实现持久安全”。习近平主席在亚信第四次峰会上提出并全面阐释了共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观。这一理念得到与会各国代表的普遍认同，并写入《亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上海宣言》。

2016年4月，习近平主席在亚信第五次外长会议开幕式上指出，要坚持和践行亚洲安全观，凝聚共识，促进对话，加强协作，推动构建具有亚洲特色的安全治理模式，共创亚洲和平与繁荣的美好未来。2019年6月，习近平主席在亚信第五次峰会上发表重要讲话，强调“建设安全稳定的亚洲是我们的共同目标。谋求共同、综合、合作、可持续安全，就是为了实现地区国家整体安全。”

“习近平主席对于亚洲安全观内涵的详尽阐述，对于构建和平、繁荣、稳定的亚洲意义深远。”新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山认为，要用可持续发展来促进可持续安全。亚洲唯有在经济上实现可持续发展，才能在这一基础上构建和平与安全。

俄罗斯国际安全问题专家叶夫谢耶夫表示，要实现地区和平、稳定，就必须加强对话、信任与协作。强调安全的共同性和包容性，有利于维护整个亚洲地区的安全。

“中国提出的亚洲安全观反映了亚洲人民的真正愿望。”在巴基斯坦前驻华大使马苏德·汗看来，中国更广泛地参与并积极推动亚洲地区安全建设，旨在推动亚洲各国更好实现相互理解并开展合作，这体现了负责任大国的担当。

“为应对当今纷繁复杂的国际局势提供重要指引”

当前，国际安全格局正在发生深刻复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织。共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，为推动国际安全治理提供重要思想指引。

2017年1月，习近平主席在联合国日内瓦总部发表主旨演讲，系统阐述构建人类命运共同体重要理念，倡导建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。“坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界”，中方倡议把世界各国的共同安全放在人类命运共同体的高度，在国际社会引发积极回响。

英国48家集团俱乐部副主席基斯·班尼特表示，中国的新安全观与发展观紧密相连，是基于合作共赢原则的，为实现世界的普遍安全和共同繁荣贡献了中国智慧。

“新安全观为应对当今纷繁复杂的国际局势提供重要指引。”斐济驻华大使马纳萨·坦吉萨金鲍表示，“虽然我们来自不同的大洲、面临不同的安全挑战，但是我们都需要尽各自努力建设一个持久和平的世界，这就是构建人类命运共同体的体现。”

“推动构建人类命运共同体是中国为维护人类和平与福祉所提出的重要倡议，也是人类历史上最重要的哲学思想之一。”在法国巴黎第八大学教授皮埃尔·皮卡尔看来，中国坚持和平发展和合作共赢，致力于维护多边主义，这源于中国的传统和人文主义精神。

“促进各国携手维护和平与发展的大局”

站在历史正确的一边，中国积极践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，加强同各方安全对话和合作，维护和践行真正的多边主义，有力促进了人类和平与进步事业。

中国设立中国—联合国和平与发展基金，是联合国维和行动第二大出资国和常任理事国派出维和人员最多的国家，连续多年在亚丁湾、索马里海域执行护航任务，积极参与国际反恐合作，致力于通过对话谈判推动妥善处理伊朗核、叙利亚、巴勒斯坦、阿富汗等地区热点问题……

中国主张，要坚持以对话解决争端、以协商化解分歧，统筹应对传统和非传统安全威胁，反对一切形式的恐怖主义。今年5月，中国作为联合国安理会轮值主席，认真履行职责，倡议举行多场会议，坚定维护和践行多边主义，支持联合国发挥核心作用。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼认为，中国在阿富汗问题、叙利亚问题等国际热点问题上坚持公正、客观的立场，“有助于促进各国携手维护和平与发展的大局，为确保地区及世界和平与稳定带来新的希望”。西班牙中国问题专家马埃斯特罗认为，各方应加强协调与合作，“通过切实行动来增进地区互信，共同解决安全问题”。

发展是安全的基础，也是最大的安全。中国与各方携手共建“一带一路”，为相关国家和地区改善安全环境、提升发展水平提供了重要支撑。“和平需要行动，高瞻远瞩的规划能够开启合作之路。”在法国前总理德维尔潘看来，“一带一路”倡议强调开放性和增进相互了解，其长远目标也在于和平与发展。

和平来之不易，实现普遍安全与共同发展依然任重道远。坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，营造公平正义、共建共享的安全格局，世界将迎来更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2021年05月21日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)