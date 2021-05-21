新华社联合国5月20日电 第75届联合国大会20日紧急审议巴以冲突问题。中国常驻联合国代表张军出席会议，介绍中方作为安理会轮值主席推动安理会紧急应对巴以冲突有关情况，并阐述中方立场。

张军表示，过去十多天来，巴以冲突持续升级，处于近年来最严峻状态。国际社会要采取紧急行动，结束当前危机，防止局势滑向全面失控。

张军指出，冲突发生以来，中方作为安理会轮值主席，同安理会成员密切协作，克服困难，推动安理会举行4次会议，并提出主席新闻谈话草案，推动当事方停止敌对行动，尽快缓解紧张局势。王毅国务委员兼外长16日主持安理会巴以冲突问题紧急公开会，致力于发挥安理会作用，结束当前危机。巴以双方和有关地区组织和国家出席了会议，会议发出强有力信号。安理会绝大多数成员都呼吁立即停止敌对行动，都要求采取措施保护平民，都支持以“两国方案”为基础公正解决巴勒斯坦问题，都支持安理会担负起宪章赋予的职责。中方赞赏安理会绝大多数成员作出的努力，敦促有关成员展现负责任的态度。尽管面临困难，中方将继续支持安理会采取行动，保持团结，发出一致声音，同国际社会一道，为结束当前危机和公正解决巴勒斯坦问题作出不懈努力。

张军表示，中方呼吁立即停火止暴，避免更大平民伤亡，以色列尤其应当保持克制。中方支持联合国、有关地区组织和国家为推动尽快实现停火开展外交斡旋努力。中方呼吁切实落实联合国有关决议，停止在巴勒斯坦被占领土修建定居点，停止驱逐巴勒斯坦人家庭，保障巴勒斯坦人民合法权益。耶路撒冷老城内圣地历史形成的现状应得到维持和尊重。

张军表示，中方主张采取有力措施，防止出现人道灾难。以色列应当尽快解除对加沙地带的封锁，为人道物资进入加沙地带提供便利。国际社会要加大劝和促谈，推进“两国方案”。中方支持一切有助于落实“两国方案”的努力，坚定支持巴方正义诉求，支持巴勒斯坦人民建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国，将继续为此作出努力。

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