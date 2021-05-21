新华社北京5月20日电 5月20日，国务委员兼外长王毅同塞内加尔外长艾莎塔通电话。

王毅表示，中塞两国是重要合作伙伴，也是中非合作论坛共同主席国。在两国元首引领下，双边合作高位运行，合作成果丰硕。中方始终从战略高度看待和发展中塞关系，坚定支持萨勒总统和塞内加尔政府维护稳定、促进发展的努力，愿同塞方在涉及彼此核心利益问题上加强相互支持。

王毅表示，面对新冠肺炎疫情，中塞风雨同舟，共克时艰。去年6月，习近平主席同萨勒总统共同倡议召开中非团结抗疫特别峰会，有力促进了中非和国际抗疫合作。作为塞重要的贸易和投融资伙伴，中方努力克服疫情影响，在塞中资企业“不撤资、不撤人、不停工、不停产”，完成了一系列有助于塞改善国计民生的项目。中方将与塞方共同努力，克服疫情挑战，支持塞加快工业化进程，提高自主发展能力，并继续为塞抗疫提供力所能及帮助。

王毅表示，昨天中非双方一道在联合国安理会“非洲和平与安全：推进非洲疫后重建，消除冲突根源”高级别会议上发起“支持非洲发展伙伴倡议”，取得了良好效果。中方愿同包括塞方在内的非洲国家携手努力，共同推动更多国家加入倡议，不断壮大国际社会共助非洲发展的声势，并在中非合作论坛达喀尔会议上拿出落实倡议的具体措施。中方全力支持塞方办好中非合作论坛新一届会议，继续保持中非团结合作的良好势头。

艾莎塔感谢中方对非洲大陆及塞内加尔抗击疫情给予的大力支持，表示中方在去年6月召开中非团结抗疫特别峰会中提出一系列措施和建议对非获益良多。萨勒总统明年将担任非盟轮值主席。塞方支持并愿同中方一道落实“支持非洲发展伙伴倡议”。塞作为中非合作论坛共同主席国，高度重视此次会议，愿与中方密切配合，全力做好筹办工作，推动非中关系取得更大发展。

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