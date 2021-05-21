新华社北京5月20日电 综合新华社驻外记者报道：在联合国安理会本月轮值主席国中国倡议下，安理会19日以视频方式举行“非洲和平与安全：推进非洲疫后重建，消除冲突根源”高级别会议。中国国务委员兼外长王毅在会上表示，中非双方愿共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”。非洲多国人士高度评价这一倡议，认为这充分展现了中国的大国担当以及对非中关系的重视，同时呼吁国际社会能够积极响应和支持，进而形成共助非洲发展的强大合力。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，此次会议的召开恰逢其时，全球公共卫生危机给非洲国家的经济造成严重冲击，导致数百万人失业。广泛接种疫苗是全球抗击疫情的重要方式，然而现实却是，发达国家越来越多的人接种，非洲国家却很难获得疫苗。

阿德希尔表示，此次会议是在中国担任联合国安理会轮值主席期间举行的，体现了中国继续致力于帮助非洲国家走出困境的决心。中国愿意倾听非洲国家的心声，并以实际行动帮助非洲，助力非洲应对政治、经济和社会治理等领域的挑战。他还说，中国国药集团新冠疫苗已获得世界卫生组织紧急使用认证，这有助于填补目前“新冠肺炎疫苗实施计划”的供应缺口，非洲国家将获益。

尼日利亚阿布贾大学政治学教授谢里夫·加利说，“支持非洲发展伙伴倡议”展现了非中之间真正的兄弟情谊，充分展示了中国负责任的大国形象。他表示，没有国家能够独立应对像新冠疫情这样的全球性挑战，非洲国家在这些挑战面前尤其需要国际社会的帮助。期待这个倡议能让国际社会在联合国相关机制下展开合作，帮助非洲国家控制疫情，加快经济复苏，应对各种安全和发展问题。

赞比亚优质医疗中心负责人穆伦加·卢旺萨表示，当前非洲一些国家只能依靠“新冠肺炎疫苗实施计划”获取疫苗，非洲国家正面临疫情严峻挑战，有能力的国家应当为非洲国家抗疫提供支持，尤其是疫苗支持。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，“支持非洲发展伙伴倡议”提出的加强对非医疗援助和疫苗供应等措施，有利于非洲国家尽快控制疫情，早日恢复生产生活。倡议中有关可持续经济发展和减贫等措施，有利于从源头上遏制恐怖主义和极端主义在非洲的蔓延，从而为非洲疫后重建打下基础。

埃及外交部亚洲事务部长助理塔里克·瓦丝米说，埃及珍视中国在抗击新冠疫情过程中与埃及以及非洲国家分享信息、为非洲提供医疗援助的立场和行动。中国科兴公司已与埃及一家公司签署了关于中国新冠疫苗在埃及本地化生产合作的协议，必将有助于埃及和非洲邻国进一步抗击疫情。（参与记者：朱绍斌、黎华玲、郭骏、赵宇鹏、汪平、荆晶、陈斌杰、吴丹妮）

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