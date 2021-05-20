新华社罗马5月20日电（记者叶心可）今年5月21日是第二个“国际茶日”，中国常驻联合国粮农机构代表处、中国驻意大利大使馆19日晚在罗马共同举办以“茶和世界，共品共享”为主题的品茶活动。

当天，联合国粮农组织总干事屈冬玉、国际农业发展基金会总裁洪博、世界粮食计划署助理执行干事克拉默特、意大利副外长塞雷尼、中国常驻联合国粮农机构代表广德福、中国驻意大利大使李军华，以及多个国家和地区常驻联合国粮农机构代表出席了此次活动。

在活动中，茶艺师为来宾展示了中国茶艺，并请来宾品鉴了龙井绿茶、英德红茶、云南普洱茶等。有关国家和地区的代表在品茶的过程中，就各自的特色茶种和国际茶产业的发展进行了交流。

克拉默特说，中国茶艺是中国文化的一部分，需要得到更多推广。“就我个人而言，品茶的过程给我创造了沉思的空间，这是中国茶艺最可贵的地方。”“我们在品茶的同时，也应该思考如何提高生产效率、如何解决采摘和储存（茶叶）过程中的损耗等问题。”

屈冬玉表示，消费是最终驱动力，茶叶的生产一定要按国际标准，不仅要体现文化，还要有科技含量。

2019年12月，联合国大会宣布将每年5月21日确定为“国际茶日”，以弘扬茶叶的经济、社会和文化价值，促进全球农业的可持续发展。

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