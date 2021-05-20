新华社赫尔辛基5月20日电（记者陈静）雷克雅未克消息：第12届北极理事会部长级会议20日在冰岛首都雷克雅未克闭幕，会议通过了雷克雅未克共同宣言，并发布了北极理事会历史上首份长达10年期的战略发展计划。

理事会表示，为纪念北极理事会成立25周年发布的这一计划反映了北极国家和北极永久参与者推动北极可持续发展、环境保护和良好治理的共同价值观及共同愿望。该计划包含北极理事会致力于在2030年前在环保、可持续社会和经济发展、强化北极理事会作用三大领域达成的七项目标，并提出相关行动指南。

在成员国部长签字通过的共同宣言中，各方重申致力于维护北极和平稳定与建设性合作，强调实现《巴黎协定》目标的重要性，并就此呼吁所有各方，包括北极国家和北极理事会观察员国在内的《巴黎协定》缔约方，根据《巴黎协定》目标执行和加强国家自主贡献和其他措施。

芬兰分析家马尔库·西拉接受新华社记者书面采访时说，本次会议上，相关各方对可持续发展的承诺以及对合作必要性的认可回归，美国再次参与到理事会的工作中，而不是采取过于对抗性的态度。他说：“如何保护北极海洋环境，寻找绿色能源解决方案，是所有这些国家都需要寻求具体答案的难题。”

2019年在芬兰举行的第11届北极理事会部长级会议上，由于美国的反对，北极理事会历史上首次出现部长级会议无法达成共同宣言的情况。

北极理事会被认为是北极治理中最重要的区域性机制安排，共有8个成员国：冰岛、瑞典、丹麦、挪威、芬兰、美国、俄罗斯和加拿大。部长级会议是理事会的决策机构，每两年召开一次。2013年，中国成为北极理事会正式观察员。

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