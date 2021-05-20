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世卫欧洲办事处：欧洲疫情向好 仍应警惕反弹

2021年05月20日23:15 | 来源：新华社
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　　新华社哥本哈根5月20日电（记者林晶）世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格20日在线上新闻发布会上表示，近来欧洲新冠疫情整体向好，但随着各国进一步放宽防疫管控，恢复国际旅行，加之变异新冠病毒持续扩散，需警惕新冠病毒感染率再次回升。

　　克卢格说，在世卫组织划分的欧洲区域，单日新增新冠确诊病例和死亡病例正在减少，每周新增病例数已从4月中旬的约170万例降至上周的68.5万例，一个月内约减少了60%。他同时提醒区域内正在放松防疫管控的国家加大检测、接触者追踪和疫苗接种力度，以避免未来几个月因流动性、人际交往和聚会的增加导致新冠病毒感染率再次回升。

　　克卢格说，目前欧洲区域只有约23%的人口接种了一剂新冠疫苗，11%的人口完成接种。他还介绍，欧洲区域至少有26个国家发现了印度首先报告的变异新冠病毒B.1.617，目前欧洲大多数B.1.617感染病例与国际旅行有关。

　　克卢格说：“面对持续的威胁和新的不确定性，我们需要继续保持谨慎，并重新考虑或避免国际旅行。”

(责编：郝江震、岳弘彬)

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