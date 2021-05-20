新华社北京5月20日电（记者温馨）外交部20日就“支持非洲发展伙伴倡议”举行中外媒体吹风会，外交部非洲司司长吴鹏介绍有关情况，并回答中外记者提问。

吴鹏说，前一段时间，中非双方通过双边渠道密集地就“支持非洲发展伙伴倡议”进行沟通和协商。国务委员兼外交部长王毅19日在联合国安理会“非洲和平与安全：推进非洲疫后重建，消除冲突根源”高级别会议上同非洲国家共同发起该倡议。一些非洲与会代表高度评价中非双方共同提出倡议，呼吁国际社会各方能够积极响应和支持，形成共助非洲发展的有效合力，同时表示，愿同中方一道携手落实好这一倡议。

吴鹏说，倡议共有23条，重点阐述了对非洲发展的基本立场、原则和主张，呼吁国际社会在抗击疫情、疫后重建、贸易投资、债务减免、粮食安全、减贫、数字经济、应对气候变化、工业化、社会发展等领域加大对非洲的支持力度，加强和非洲国家的发展战略，特别是非盟《2063年议程》及其第一个十年规划对接，早日实现非洲自主可持续发展。

吴鹏表示，该倡议旨在支持非洲疫后重建和发展振兴，充分体现非洲关切，具有开放包容、合作共赢的鲜明特征。

吴鹏介绍，下一步，中非双方将保持沟通协调，通过合适渠道向非洲域外国家和有关国际组织散发倡议，推动更多力量参与到倡议中来，持续壮大支持非洲发展的“朋友圈”，秉持“非洲主导、平等开放”原则，加强协调合作，共同唱响国际社会支持非洲发展的大合唱，汇集起践行真正的多边主义的强大力量。中方将利用今年中非合作论坛达喀尔会议等机会，以实际行动率先落实倡议有关精神，顺应新时期非洲发展需要，推出一系列的务实合作新举措。

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