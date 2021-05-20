新华社北京5月20日电 题：中俄核能合作为构建人类命运共同体打造新样板

新华社记者

核能合作是中俄合作的重要内容。特别是党的十八大以来，在习近平主席和俄罗斯总统普京的共同战略引领下，中俄核能合作不断迈向新的高度。

2017年7月3日，国家主席习近平在对俄罗斯进行国事访问，接受俄罗斯主流媒体采访时，赞誉田湾核电站是“中俄核能合作的典范项目”。俄罗斯总统普京在接受新华社独家专访时也表示，田湾核电站拥有非常好的口碑。

2018年6月8日，普京总统访华期间，习近平主席和普京总统共同见证了田湾核电站7号、8号机组和徐大堡核电站3号、4号机组框架合同的签署。

2021年5月19日，习近平主席和普京总统分别在北京人民大会堂和俄罗斯克里姆林宫，通过视频连线共同见证了田湾核电站7号、8号机组和徐大堡核电站3号、4号机组开工仪式。

回眸历史，可以看到，田湾核电站是中俄两国政府加深政治互信、发展经济贸易、加强国际战略协作、共同推动中俄核能合作的标志性工程。它不仅被中俄两国元首点赞，对于继续深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系，促进两国经济社会发展都具有深远意义。

中核集团董事长余剑锋表示，多年来，在中俄国家元首战略引领和政府间合作机制指导下，中俄双方核能企业坚持以项目合作为牵引，以技术交流为纽带，在核电、核燃料、核技术应用、人才交流培训等领域开展了广泛合作，建成了一系列重大标志性工程，谱写了构建人类命运共同体的生动赞歌。

从典范到样板：创造多个世界第一

翻开中俄核能合作的历史画卷，位于中国江苏省连云港市的田湾核电站是其中亮眼的明珠。

20多年前，位于连云港市连云区高公岛乡的田湾，只是鲜有人问津的小渔村。如今，这里已经建成为大型核电基地，5台机组在运行，3台机组在建。

2007年5月17日，田湾核电站1号机组正式投入商业运行。同年8月16日，田湾核电站2号机组投入商业运行，这标志着田湾核电站一期工程全面投入商业运行。当天，包括中外专家在内的所有田湾人都度过了一个不眠之夜。

田湾核电站二期工程是中俄两国继续深化核能领域合作的又一重大项目，3号、4号两台机组分别于2018年2月15日、12月22日投入商业运行。

全程参与了二期工程建设的江苏核电董事长刘兆华指出，田湾二期工程在一期工程基础上开展了一系列重要先进设计和大量自主化优化。“基于一期两台机组10余年运维经验，在与俄方充分进行技术沟通的基础上，我们做了433项设计改进，其中重大设计改进21项。”

“一期工程建设中遇到的挑战，都成为我们宝贵的经验。”江苏核电总经理张毅指出，“二期主要建设者有很多曾参与过一期工程建设，知道怎样做能解决问题，这是田湾二期工程按计划完成的最主要原因。”

“多年来，田湾核电取得了多个世界第一和行业第一。”据刘兆华介绍，田湾核电1至4号机组从未发生任何危及核安全的事故、事件，在全国质量奖的殊荣榜上，第一次写上了“中国核电”的名字，创造了一个行业“零的突破”；取得了900余项科技创新成果，专利授权405项，实现了我国核电对俄专利授权“零”的突破；多次刷新VVER机组大修工期的世界纪录；国内运行核电站10年换料大修最短工期纪录；1号、2号机组多次获WANO综合指数100分……

今天的田湾核电，对于俄罗斯而言已成为其向全球市场推广VVER核能技术的“样板工程”。中核集团副总经理申彦锋介绍：“俄方经常组织其他国家代表团来田湾参观。俄方多次介绍说田湾核电是俄罗斯VVER样板工程，是俄罗斯核电工业的骄傲。这是俄方对中国核电建设的高度认可。”

今天的田湾核电，已经成为一颗绿色低碳发展的明珠。截至目前，田湾核电基地带动中俄两国关联产业发展，创造就业机会超过20000个；向社会输送超过2700亿千瓦时清洁能源电力，累计发电量可供超过1亿户中国家庭使用1年，相当于减少燃烧标准煤超8200万吨，等效减排二氧化碳超21000万吨，减排二氧化硫70万吨，相当于种植超过8.5万公顷森林，为我国实现碳达峰、碳中和目标贡献了力量。

从他乡到故乡：这是我们的中国故事

20多年来，位于黄海之滨的田湾美丽而宁静，向世界介绍中国核电的辉煌成就，向“一带一路”沿线国家和地区讲述中国核电的动人故事。与此同时，这里还是诸多俄罗斯专家和家人们的“第二故乡”。

2013年，时任俄罗斯原子能建设出口公司总裁瓦列里·利马连科因在中俄核能合作及田湾核电站建设中做出的突出贡献，荣获2013年度中国政府友谊奖。

作为一位在田湾工作近20年的俄罗斯专家，尼古拉·采宾表示：“我们和中国同事有一个共同的目标，就是建世界上最好的核电站。我们建立了24小时全天候合作的深厚友谊。”

除了深厚友谊，俄罗斯青年专家萨沙还收获了亲情和爱情，被大家亲切地称呼为“奶爸”。萨沙全名亚历山大·尼古拉耶维奇·安德里阿诺夫，是俄罗斯圣彼得堡原子能设计院派驻中国田湾核电站的设计代表，已经在田湾核电基地工作生活快10年了。

“中俄两国在核能领域优势互补，互利互惠，我很乐意参与其中。通过核能合作，我还结识了很多中国朋友。”萨沙说，工作之余，中方同事经常邀请他参加各类活动，让他很快就找到了家的感觉。来中国不久，萨沙就在中国找到了真爱并走进婚姻殿堂。现在陪孩子逛公园、超市，带孩子到海边挖沙子，给孩子读俄语绘本里的童话故事……萨沙在下班时间就化身“奶爸”，细心照顾5岁的儿子和2岁的女儿。

田湾核电还见证了在疫情期间中俄两国核电企业乃至两国人民的深厚情谊。

2020年2月18日，正值疫情严重时期，田湾核电及时协调各方资源，促成俄罗斯原子机械出口股份公司向中国捐赠10.45万只一次性医用口罩。参与了全过程的刘兆华表示，本次捐赠不仅是中俄合作20余年来在连云港发展的生动写照，更见证了中俄两国核电企业乃至两国人民的深厚情谊。

“献给英雄的中国人民，中国人民必胜！”2020年2月，一曲俄语歌曲《中国人民必胜》在中国各大媒体传唱。歌曲的作者是俄罗斯原子能建设出口公司驻连云港代表处副总代表叶弗斯捷费耶夫·亚历山大·根纳季耶维奇。为了共抗疫情，他连夜创作这首歌曲，并自弹自唱，献给与疫情搏斗的中国兄弟姐妹，表达了俄中两国人民一起抗击疫情的坚定信心，展现出两国守望相助、共克时艰的深情厚谊。

从中国到世界：携手打造人类命运共同体

2021年5月17日，中国辽宁徐大堡核电，虽然已是深夜，但施工现场一片灯火通明……来自中核集团辽宁核电的“猛虎团”党员队员正在例行巡检。“只要有施工，就一定要有监督，全天候都保证人在现场。”“猛虎团”成员唱志勇说道。

为了保证目标节点的如期完成，徐大堡3号、4号机组现场实施24小时不间断施工机制，全体队员轮流值班，全力保障工程现场建设安全有序推进。工程管理人员已习惯把工程现场当成家，在项目关键时期，“猛虎团”率先进入“主战场”，一群小伙子奋战工程一线。

这是徐大堡核电、田湾核电众多建设者的代表。作为曾经的“老田湾人”，中核集团辽宁核电董事长王秀启说，无论是田湾核电，还是徐大堡核电，“强核报国、创新奉献”的新时代核工业精神在每个核工业人的血脉中流淌。我们的目标是把田湾核电7号、8号和徐大堡核电3号、4号这4台机组建设好，为深化中俄合作和实现碳达峰、碳中和战略目标做出新贡献。

“核能合作重大战略项目的实施，有力带动了中俄双边产业和科技合作，提升了两国务实合作的科技含量和水平。中核集团将发挥企业主体作用，把这4台机组打造成为中俄新时代高水平核能合作的新典范。”谈及未来，中核集团董事长余剑锋说，2021年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，这为中俄两国拓展核能合作提供了新的机遇和空间。

余剑锋表示，中核集团将发挥完整核工业体系优势，创新合作模式，与俄方开展更大范围、更宽领域、更深层次的高水平合作，为两国核能合作打开新的空间，推动中国核能事业高质量发展和中俄核能合作持续走深走实，为构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，实现碳达峰、碳中和战略目标，巩固深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系做出新的更大的贡献。

(责编：刘叶婷、常红)