人民网曼谷5月20日电（记者孙广勇） 5月20日，“春苗行动”在泰国曼谷挽叻疫苗接种中心正式实施，当日一百余名在泰中国公民顺利完成第一剂疫苗接种。泰国副总理兼卫生部长阿努廷和驻泰国使馆临时代办杨欣赴疫苗接种现场视察。

杨欣表示，经过两个月来的努力，“春苗行动”今天在泰正式实施，这将惠及数以万计的在泰同胞，也将有助于泰国筑牢防疫屏障。

杨欣指出，新冠疫情暴发以来，中国政府十分牵挂海外同胞的安全和健康。国务委员兼外交部长王毅今年3月对外宣布在全球范围内实施“春苗行动”，积极协助和争取为海外同胞接种疫苗。中国驻泰国大使馆对此高度重视，考虑到泰国近期疫情形势比较严峻，为落实好中国政府对海外同胞的关心关爱，切实帮助在泰中国公民做好疫情防护，使馆将“春苗行动”作为当前重要工作，成立专门工作团队，全力推进。

杨欣强调，面对新冠疫情肆虐，中泰两国人民始终同舟共济，共渡难关。中方克服重重困难为泰方送来了急需的疫苗，泰政府也为中国公民接种疫苗提供了大力协助，这是“中泰一家亲” 深厚情谊的充分体现。

杨欣表示，使馆将继续与泰方沟通，不断增加接种点和日接种量，让在泰同胞“应接尽接”。中方也将继续同泰方携手战疫，助力泰国早日控制疫情，共同推进中泰全面战略合作伙伴关系和各领域务实合作取得新的更大进展。

在接种现场，前来接种的中国同胞严格遵守防疫措施，全程佩戴口罩，经体检、核对信息、健康询问、了解接种注意事项等流程后依次接种，随后在现场留观半小时，全程秩序井然，安全高效。现场接种同胞难掩兴奋喜悦之情，对在泰国疫情严重期间，能及时接种到祖国疫苗倍感振奋和自豪，纷纷感谢党和政府的关心关爱，感谢使馆的不懈努力，让在泰同胞吃上了“定心丸”，增强了战胜疫情的信心。

根据中国驻泰国使馆与泰国卫生部商定，自2021年5月20日起“春苗行动”在泰国正式实施，泰国卫生部指定专门医疗机构为在泰中国公民接种中国科兴疫苗。目前泰方在曼谷挽叻疫苗接种中心设立了一个中国公民新冠疫苗接种点，后续还将不断增加接种点和日接种额。凡18周岁以上在泰中国公民均可按照使馆网站通知方式进行预约后接种。

(责编：刘叶婷、常红)