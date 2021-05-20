人民网北京5月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：今天上午，外交部网站发布消息，习近平主席将以视频方式出席由二十国集团主席国意大利和欧盟委员会联合举办的全球健康峰会。中方能否进一步介绍有关信息？对此次峰会有何期待？

赵立坚：应意大利总理德拉吉和欧盟委员会主席冯德莱恩邀请，习近平主席将以视频方式出席5月21日全球健康峰会。当前全球疫情反弹蔓延，国际抗疫合作处于关键当口。中方期待全球健康峰会充分发挥G20全球危机应对重要平台作用，延续G20引领全球抗疫合作的积极势头，对外发出坚持多边主义、推进团结合作的有力信号，为全球早日战胜疫情、完善全球卫生治理注入信心和动力，共同构建人类卫生健康共同体。

澎湃新闻记者：据了解，中国政府中东问题特使翟隽同巴勒斯坦、埃及外交部官员通电话，推动巴以冲突降级。你能否介绍一下中方为缓解巴以紧张局势所做工作？

赵立坚：巴以冲突爆发后，中方发挥负责任大国作用，做了大量建设性工作。作为安理会轮值主席，中方把应对当前巴以冲突作为重中之重，王毅国务委员兼外长专门主持安理会巴以冲突紧急公开会，提出中方看法和主张。中方全力推动安理会发出一致声音，采取切实行动。但因为美国的阻挠，安理会迄未达成一致。

中方促和努力并未就此止步。中方通过自己的渠道以自己的方式积极参与调解和斡旋。近日，中国政府中东问题特使翟隽分别同巴勒斯坦、埃及外交部负责人通电话，积极斡旋，呼吁立即停火止暴，加强对巴援助，重申对“两国方案”的坚定承诺。接下来，翟隽特使还将同以色列、俄罗斯以及联合国、欧盟等方面通话。只要中东冲突不停止，中方劝和促谈的脚步就不会停顿。今后，中方还将举办巴以和平人士研讨会，也欢迎巴以双方谈判代表来华举行直接谈判。

中方赞赏埃及等国际有关各方停火调解努力，愿同各方加强沟通协调，形成促和合力，并愿在力所能及范围内向巴方提供人道主义等各类援助。

总台央视记者：5月18日，韩正副总理以视频方式出席非洲经济体融资峰会。昨天，王毅国务委员兼外长主持了联合国安理会“非洲和平与安全”高级别会议。在后疫情时代，中方对推进非洲疫后重建、促进非洲和平安全与发展有何看法？

赵立坚：中国和非洲一直是同呼吸、共命运的好兄弟、好伙伴，是休戚与共的命运共同体。在世纪疫情给非洲和平发展带来严峻挑战的背景下，中方始终心系非洲兄弟，致力于促进非洲的和平、安全与发展。18日晚，韩正副总理以视频方式出席非洲经济体融资峰会并致辞，就延续和恢复非洲发展势头提出中方倡议。昨天，王毅国务委员兼外长主持联合国安理会“非洲和平与安全”高级别会议，就推进非洲疫后重建、消除冲突根源提出四点倡议。

中方认为，首先，国际社会应在防疫物资、药品、技术和资金等方面给非洲更多帮助。所有有能力的国家都应紧急向非洲提供疫苗，确保疫苗在非洲的可及性和可负担性，助力非洲弥合“抗疫鸿沟”。

第二，联合国与非盟应紧密配合，让“全球停火”和“消弭非洲枪声”两大倡议齐头并进，同时支持非洲国家以非洲方式解决非洲问题，坚决反对外部势力对非洲国家的不合理干涉，助力非洲破解“和平赤字”。

第三，要支持非洲探索符合自身国情的发展道路，助力非洲缩小“发展差距”。发达国家应在减免债务、发展援助、技术转让等方面采取实实在在的措施，履行应尽的国际责任。

第四，国际社会应重视非洲国家在国际事务中的代表性和发言权，助力非洲纠正“治理不公”。实现各国权利平等、机会平等和规则平等，都离不开非洲国家的参与，这也是多边主义的应有之义。

中国始终是非洲抗击疫情的坚定支持者、发展振兴的积极参与者、和平稳定的有力维护者。只要是对非洲国家有利的事情，中国从来不会缺席；只要是对非洲人民有益的工作，中国都会毫不犹豫去做。经中非双方协商，我们共同发起了“支持非洲发展伙伴倡议”，旨在支持非洲疫后重建和发展振兴，呼吁国际社会在抗击疫情、疫后复苏、贸易投资、债务缓减等领域加大对非支持力度。我们欢迎更多国家和国际组织加入倡议。我们愿同非洲兄弟风雨同舟，与国际伙伴携手合作，为促进非洲的和平与安全发挥积极作用，为构建人类命运共同体作出不懈努力。

路透社记者：美国军方发言人称，中国军方有关驱离美军舰“威尔伯”号的说法不准，美舰并未被驱离。中方对此有何回应？

赵立坚：针对美舰非法闯入中国西沙领海，中国人民解放军南部战区已经组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。南部战区新闻发言人已经发表了新闻谈话。

美方未经中国政府允许擅自进入中国西沙群岛领海，侵犯了中国主权和安全，破坏了南海地区和平稳定，中方对此表示坚决反对。中方敦促美方立即停止此类侵权挑衅行动，并将继续采取必要措施坚定捍卫国家主权和安全，维护南海和平稳定。

路透社记者：关于中欧投资协定，欧洲一些议员认为在推动批准该协定前，中方必须解除对欧盟有关人员的制裁。中方是否会考虑解除相关制裁？

赵立坚：我不知道昨天你是否出席了记者会。我已经就这个问题充分阐明了中方的原则立场。

《北京青年报》记者：昨天，国家航天局发布我国首次火星探测任务天问一号探测器着陆过程两器分离和着陆后火星车拍摄的影像。据报道，美国国家航空航天局局长纳尔逊同日发表声明，祝贺中国国家航天局从祝融号收到首批影像，并表示美国和全世界都期待着祝融号的探测成果，以推进人类对火星的认识。你对此有何评论？

赵立坚：和大家一样，这几天我也一直期待着看到祝融号镜头下的火星风景。

5月15日，天问一号任务着陆巡视器成功软着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区后，火星车建立了对地通信。17日，环绕器实施第四次近火制动，进入中继通信轨道，为火星车建立稳定的中继通信链路，陆续传回图像数据。在昨天，我们看到了首张祝融号拍摄的着陆后视角的照片，这标志着祝融号在火星表面的探测工作顺利展开。目前，火星车正在开展驶离着陆平台的准备工作，将择机驶上火星表面，开始巡视探测。

中国首次火星探测工程受到广泛关注。中方将继续本着为全人类谋福祉的精神，以开放包容姿态推进国际合作，为探索宇宙奥秘、促进人类和平发展的崇高事业作出新的更大贡献。

从“嫦娥奔月”到“天问探火”，中国航天的追梦之旅一刻未曾停息。穿越亿万公里的，不仅是祝融号，还有千百年来中国人民对宇宙的向往。今天是“5.20”。我们期待着祝融号火星车带着对宇宙星辰的爱继续奔赴前行，发回更多火星的探测成果，带给我们更多好消息。

路透社记者：据我们了解，萨摩亚反对党领导人称计划搁置由中方参与的瓦伊乌苏港项目，称有比该项目更紧迫的任务。中方对此有何评论？

赵立坚：应萨摩亚政府请求，中方正就修建瓦伊乌苏港的可行性同萨方进行探讨，目的是改善萨摩亚基础设施状况，促进当地经济发展并创造就业。

我要强调的是，中方一贯秉持人类命运共同体和真实亲诚理念开展同萨摩亚等太平洋岛国的互利合作，并在力所能及范围内提供不附加任何政治条件的帮助。双方合作建立在相互尊重、平等协商的基础上，为促进岛国的经济社会发展和民生改善发挥了积极作用。

深圳卫视记者：据了解，中国同菲律宾将于近期举行南海问题双边磋商机制第六次会议，发言人能否介绍有关情况？

赵立坚：中国同菲律宾于2017年建立南海问题双边磋商机制，旨在探讨建立信任措施及促进海上安全与合作。双方在该机制下已举行5次会议，就两国间涉海问题深入沟通对话，妥善处理海上分歧，推动在海上搜救、海事安全、油气开发、海洋渔业等领域的交流与合作，为促进中菲关系健康稳定发展和维护南海和平稳定发挥了积极作用。

经双方商定，南海问题双边磋商机制第六次会议将于明天以视频形式召开。中国外交部部长助理吴江浩和菲律宾外交部副部长伊丽莎白将分别率两国外交、国防、自然资源、农业、生态环境等部门代表参会。双方将就当前南海形势及两国间涉海问题交换意见，探讨进一步拓展在海上搜救、海洋渔业、海洋生态环保与科研等领域的交流与合作。希望本次会议取得积极成果。

《中国日报》记者：我们注意到，中国向老挝派遣的抗疫医疗专家组完成既定任务后，于18日下午启程回国。中方可否介绍更多情况？

赵立坚：应老挝政府请求，中方于5月4日至18日再次向老挝派遣抗疫医疗专家组。在老挝期间，专家组与老方建立合作协调机制，深入5个省市进行走访调研，帮助老方完善防控机制和诊疗流程，并多次赴中老合作项目现场指导防控工作，得到老方高度认可，有关建议被老方积极采纳。

今年是中老建交60周年暨中老友好年。中方紧急派遣专家组赴老挝，与老挝人民分享抗疫经验，并肩抗击疫情，又一次生动诠释了患难与共、守望相助的中老命运共同体精神。中方将秉持人类命运共同体理念，向包括老挝在内的地区国家继续提供力所能及的抗疫支持，早日共同战胜疫情。

路透社记者：澳大利亚贸易部长称，一批澳输华葡萄目前滞留中国海关。中方能否证实？

赵立坚：我不了解你提到的情况，请你向中方有关主管部门询问。

路透社记者：据悉，中国企业上个月通过海运向缅甸运输了一批航空煤油。中方能否证实？

赵立坚：你提到的具体情况我不掌握，建议你向主管部门了解。我想强调的是，中国对缅友好政策面向全体缅甸人民。不管缅甸局势怎么变化，中国推动中缅关系的决心不会动摇，中国促进中缅友好合作的方向也不会改变。作为传统“胞波”和命运共同体，中方始终本着平等协商、互利共赢原则，同缅方开展务实合作，助推缅甸经济社会发展，惠及缅甸当地民众。

(责编：刘叶婷、常红)