新华社首尔5月20日电（国际观察）文在寅访美聚焦三大议题

新华社记者陆睿 杜白羽 田明

韩国总统文在寅19日启程对美国进行为期4天的正式访问，其间将与美国总统拜登会谈。这是新冠疫情暴发后韩国总统首次外访，也是拜登就任以来两国元首首次线下会面。

分析人士认为，在全球疫情形势依然严峻的大背景下，加强韩美抗疫合作将成为文在寅此访的首要议题。此外，加强两国高新技术产业合作以及巩固韩美同盟关系也是双方将聚焦的重点议题。

首要关注疫苗

文在寅出发前在首尔机场对媒体表示，这是疫情暴发后的首次出访，他将尽力取得积极成果。韩国舆论大多认为，在疫情依然肆虐、疫苗供应不足的背景下，打开对美疫苗合作突破口将是文在寅此次访美的首要目标。

韩国在去年疫情暴发初期应对成绩亮眼，但此后疫情多有反复，目前形势仍不容乐观。韩国政府2月下旬启动新冠疫苗接种工作，但受疫苗供应紧张等因素影响，接种进度落后于不少欧美发达国家。

由于美英等国研发的疫苗被优先用于满足欧美国家需求，韩国订购的疫苗难以顺利交付。韩国一方面努力促进疫苗早日交付并继续订购疫苗，另一方面也致力于引进欧美技术在本土生产疫苗。目前英国阿斯利康制药公司和牛津大学合作研发的新冠疫苗已在韩国本土委托SK生物科学公司生产。

韩国媒体报道，政府希望通过委托生产、技术转让、知识产权共享等方式与美国加强疫苗生产合作，力争将韩国建成全球疫苗生产基地。韩国总统府青瓦台此前就文在寅访美发布的消息明确指出，两国将就新冠疫苗合作方案展开讨论。文在寅17日也表示，他将这次访问视为韩美加强疫苗合作、让韩国成为全球疫苗生产枢纽的契机。

聚焦高新合作

除疫苗合作，拓展两国高新技术产业合作也是此访的重要议程。青瓦台18日表示，文在寅可能到访SK创新公司位于亚特兰大的工厂。

韩联社报道，韩国三星、现代、SK、LG四大集团企业有意在美大规模投资，投资金额或达40万亿韩元（约合354亿美元）。这些大企业的高管将组成经贸代表团陪同文在寅访美。

韩媒分析认为，拜登政府正集中国家力量重新构建半导体等高科技供应链，以扩大美国在这一领域的优势，维护其全球科技霸权地位。此次韩国大企业意图加大对美投资，既是因为受到拜登政府的压力，也有主动示好之意。

有评论认为，鉴于美国需要强化半导体产业，而韩国需要更多新冠疫苗，双方有可能一拍即合，借文在寅访美之机达成“以半导体换疫苗”的协议。

韩国外国语大学全球安全合作研究中心主任黄载皓表示，后疫情时代，韩美两国在经济发展、尖端技术产业、气候变化等领域的合作将更加紧密，文在寅此访将成为推动这些合作的契机。

巩固同盟关系

韩国在安全上依赖美国，维护韩美同盟关系一直是韩国外交一个主要课题。分析人士认为，文在寅在拜登政府上台后的首次访美中必然将巩固韩美同盟作为一个主要目标，为此将与美方协调在地区事务上的立场。

朝鲜半岛问题将是双方协调的一个重点。白宫4月30日表示，拜登政府已完成对朝政策评估，将以“务实方式”寻求与朝鲜展开外交。

文在寅5月10日就此表示，拜登政府的对朝政策方向是，通过外交手段以灵活、循序渐进、务实的方法实现半岛完全无核化的基本目标，韩方对此表示欢迎。他将利用与拜登会谈之机密切协调双方在朝鲜问题上的政策，找出恢复韩朝、朝美对话的道路。

不过，有分析认为，虽然拜登政府的对朝政策有望转向分阶段、有补偿的渐进方案，但具体内容尚不明朗，不可盲目乐观。黄载皓也指出，被韩国视为安保重中之重的朝鲜半岛核问题对拜登政府来说并非核心议题，因此美方可能利用韩方的急切心情在磋商中占据主动，坐等韩方做出更大让步。

除半岛问题外，美国“印太战略”也将是双方协调的一个重点。分析人士指出，拜登政府上台以来不断加大对盟友和伙伴的拉拢力度，试图借助同盟体系在印太地区赢得所谓“大国竞争”。韩国虽是美国盟友，但并不想在大国竞争中选边站队，因此面临美国越来越大的压力。文在寅如何回应美方压力将是他此次访美的一个重要看点。

(责编：崔越、刘洁妍)