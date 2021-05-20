新华社北京5月20日电（记者谢希瑶）国际金融论坛2021年春季会议将于5月29日至30日在北京举行。会议以“后疫情时代：全球治理与国际合作”为主题。

议题涉及后疫情时代的全球治理与发展、全球可持续金融、全球抗疫合作、全球气候合作、中美绿色合作、中欧碳定价、碳中和与全球投资机遇、碳中和与绿色科技创新、基础设施建设与自由贸易、全球经济格局变化及挑战、数字货币与未来数字化转型、中国新发展格局与“十四五”趋势、绿色丝路等。除开幕式和全体大会外，将举办4场专题研讨、2场圆桌会议、4场峰会和4场学术会议。会议将进行全球网络直播。

中国贸促会副会长陈建安表示，本次会议探讨全球治理重构与转型发展，呼吁国际社会携手应对危机和重大挑战，促进实现全面可持续发展，再次表明中国关心全球经济治理体系改革、维护和践行多边主义的坚定决心，彰显中国实行高水平对外开放、推动构建人类命运共同体的大国担当。

本次会议将邀请20余位国际机构负责人、外国元首和前政要出席，将有来自国际金融论坛主席团及理事会成员、各金融部门负责人、工商界代表、专家学者等约500人参会，围绕议题展开深入交流、为构建全球开放共赢新格局建言献策。

国际金融论坛创始秘书长张继中介绍，论坛将突出全球治理、国际合作、碳中和与绿色金融三个关键词，发布《国际金融论坛2021年中国报告》和《“一带一路”调查报告》。

国际金融论坛成立于2003年，是时任联合国秘书长安南以及来自中国、美国、日本、欧盟等20多个经济体的财经领导和知名经济学家共同发起的全球金融界高级别对话沟通与学术交流机制。论坛创立至今，已在北京、上海、广州等地举办了17届全球年会。本次春季会议由中国贸促会、国际金融论坛主办。

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