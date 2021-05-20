新华社华盛顿5月19日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会19日公布的4月货币政策会议纪要显示，部分官员认为如果美国经济强劲回升则有必要开始讨论收紧货币政策。

会议纪要显示，多名与会美联储官员认为，美国经济距充分就业和物价稳定两大目标取得进一步的实质性进展仍有距离。部分官员认为，如果美国经济继续朝着两大目标快速前进，那么在未来某次会议中开始讨论调整美联储资产购买步伐的计划“可能是合适的”。这是疫情在美国暴发以来，美联储官员首次讨论收紧货币政策立场的可能性。

得益于疫苗接种推进、纾困计划实施以及超宽松货币政策，今年以来美国经济以快于预期的速度复苏。近月来大宗商品价格上涨，美国通胀指标持续攀升，市场预计美联储有可能提前收紧银根，逐步缩减每月资产购买规模或调高联邦基金利率目标区间。

会议纪要显示，美联储官员将通胀上升的原因归结于经济重新开放、需求上升以及供应链紧张等问题，并认为上述因素的暂时影响消退后，通胀压力将“有所缓解”。多数美联储官员认为，衡量长期通胀预期的各项指标仍大致维持在合理区间。但也有一些与会官员认为，供应短缺问题“可能不会很快解决”。

美联储4月28日在货币政策例会后宣布，维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，并维持每月至少1200亿美元购债规模。

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