立夏已至，小满将到。菖蒲河畔，草木葱茏。北京市东城区南河沿大街111号的欧美同学会会址内，詹天佑、周诒春、丁文江等欧美同学会先贤手植的黄金树亭亭如盖，素蕊凝香。创始于1913年的欧美同学会正在刻画她的第108个年轮。

一场生动的思政课

5月18日，欧美同学会2021首场“知国情、话自信”海归系列恳谈会举行。欧美同学会设立主会场，全国30家省级欧美同学会组织设立分会场，全网30多万网友观看在线直播。 中国为什么出现两大奇迹？经济快速发展、社会长期稳定——其实最根本的就是中国共产党的领导保证了我们政治稳定性。没有政治稳定性，哪来经济快速发展、社会长期稳定？ 我们的改革开放，我们制度建设，为什么好？为什么科学？首先理论是科学的，没有科学的理论做指导，很难构建起科学的理论体系。我们制度体系以马克思主义为指导，植根中国大地，具有深厚文化根基，服务最广大人民群众。 中国社会科学院马克思主义研究院党委书记、副院长、中国社会科学院大学马克思主义学院院长辛向阳研究员深入浅出的讲述让大家收获颇丰。

辛向阳 中国社会科学院马克思主义研究院党委书记、副院长、中国社会科学院大学马克思主义学院院长

十八大以来，习近平总书记反复强调获得感、幸福感、安全感。这个需求不仅是客观的，而是带着强烈的主观感受，不仅是获得了，而且有获得感；获得很容易，获得未必有获得感。我们的制度是想办法满足、解决这些问题，满足人民对美好生活的向往，让人民群众切实得到各方面的实惠。

中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”？中国特色社会主义为什么“好”？这正是这场“知国情、话自信”海归系列恳谈会的主题。

开宗明义，主题先行。“知国情、话自信”海归系列恳谈会的题中应有之义如此明确：以更加深入持续、形式多样、内涵丰富的活动，引领广大留学人员深刻认识马克思主义是我们立党立国之本，深刻铭记中国共产党百年奋斗的光辉历程，伟大贡献和宝贵经验；深刻领会中国特色社会主义是发展、稳定、富裕、强盛中国的必由之路，以共同增强历史定力、时代定力、战略定力，增强做中国人的志气、骨气、底气，团结起来为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，为实现中华民族伟大复兴的中国梦汇聚起海内外的磅礴力量。

“在中国共产党建党百年的重要历史时刻，在全党如火如荼开展党史学习教育活动的第一阶段，作为党领导的人民团体，欧美同学会开展这样的活动具有十分重要的现实意义。”欧美同学会党组书记、秘书长王丕君在主持时指出。

2021年2月20日，习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话中指出，“江山就是人民，人民就是江山”，这句话成为中国共产党坚持以人民为中心的根本立场的深刻诠释。

党的十九大报告指出，“不断提高党的建设质量，把党建设成为始终走在时代前列、人民衷心拥护、勇于自我革命、经得起各种风浪考验、朝气蓬勃的马克思主义执政党”。中国共产党之所以“能”，就是因为她把先进的政党本质与创新的民族禀赋相统一，始终走在时代前列，从而不断带领中国人民大踏步地前行。

习近平总书记一直强调改革的系统性、整体性、协同性的问题。“让制度发挥的作用越来越多，同时遵守制度成本也会降低。我们不断完善我们制度过程中，要把握住制度建构的经验基础和规律基础，不断强调理想信念，让遵守制度的成本降低，让我们这个制度能够更加长远去办更多的事情。”辛向阳学长现场说。

在欧美同学会北大厅，理论激荡入脑入心。欧美同学会各国别分会，团体会员单位会员代表，来自新闻媒体的记者朋友共同亲历这场不一般的思政课。

城市发展：多维度的亲历和见证

“我回国十几年期间充分体悟到城镇化带来的巨大变化。作为来自最前线的建筑师和规划师，我们接触的实际上就是广大的老百姓的需求，接触到最重要的城市发展信息和最重要的项目，能够感受到身边的日新月异的变化，也能够体会到老百姓对于美好生活的一种向往。”欧美同学会理事、北京市欧美同学会副会长、全国人大代表、北京市建筑设计研究院总建筑师吴晨是“中国尊”的设计者，他结合自己的专业实践指出，“1978年中国城镇化率仅仅是17.9%，经过40多年的发展已经达到63.89%。40年来，我国的城镇化发展始终强调和坚持以人为本，通过不断完善城市治理体系，不断提升城市治理能力和城市竞争力，建设人民城市，让人们生活更美好。

吴晨 欧美同学会理事、北京市欧美同学会副会长、全国人大代表、北京市建筑设计研究院总建筑师

吴晨早在2002年提出了“城市复兴理论”，用以解释和解决新时期城市发展中出现的问题，并且率先在北京开始了“城市复兴”的实践，他的学术建议被写入《北京首都功能核心区规划》。“作为一个建筑师，这是对我们的至高褒奖。”吴晨说。

吴晨的父亲吴良镛院士刚刚度过99岁的生日。吴老是我国人居环境科学的创建者，1946年协助梁思成创建清华大学建筑系，1949年毕业于美国匡溪艺术学院，1950年回国投身新中国建设。

两代海归学人，一样报国之心。吴晨介绍，“北京一些耳熟能详的重要的网红打卡地、文化历史街区，包括南锣鼓巷以及离中心城区最近的世界最大规模的工业遗存地首钢原址，都是我们不断地实现归国抱负，创建中国特色、中国气派、中国形象的重要平台。”

《觉醒年代》的启示

“最近热播的电视剧《觉醒年代》真实反映了建党历史，那里面有一大批留学前辈，‘南陈北李 相约建党’，陈独秀和李大钊都是我们的海归学人，时任北京大学校长蔡元培也是欧美同学会的创始人。”欧美同学会理事、企业家联谊会常务副会长、中国企业海外投资与金融风险研究中心主任邓旭在讲述中提到。

邓旭 欧美同学会理事、企业家联谊会常务副会长、中国企业海外投资与金融风险研究中心主任

“我们在梳理历史脉络的时候，发现中国人民在反对封建主义斗争的过程中，社会主义制度是历史的必然选择。我们为什么不能选择其他模式？是因为其他模式都行不通！历史当然地选择了社会主义和中国共产党，这是被历史和现实证明了的道理。我们都是中国共产党改革开放路线和社会主义制度的受益者，就要成为拥护者、建设者、贡献者。”邓旭的讲话赢得现场观众的广泛共鸣。

公开数据显示，目前我国有656万留学人员，2019年度我国出国留学人员总数为70.35万人，各类留学回国人员总数为58.03万人。作为欧美同学会第一次全国会员代表大会的代表，邓旭说，广大留学人员最基本的底色是爱国、最牢固的信念是报国。这是党中央对留学人员的高度信任与期望，我们既要“连天线”，要明了国家长期发展的规划和要求，只有这样，才能把自己放在时代当中，才能发展得更快，也才会最终有获得感、幸福感、安全感。又要“接地气”，要认清我们的国情，要了解我们的现实方位和历史方位，为国家发展作出积极贡献。

理论支撑 自主创新 “12年前，我们几个海外工作、生活多年的朋友聚在一起，决定回国决定创办生物公司的时候，正是看到了中国共产党把党的利益和人民利益高度统一起来，带领中国人民不断迈向新的胜利。这坚定了我们把国际先进的生物医药技术带回中国的决心。”欧美同学会理事、第十三届全国政协委员、康希诺生物股份公司首席科学官朱涛分享了他在创业过程中的思想感受。

朱涛 欧美同学会理事、第十三届全国政协委员、康希诺生物股份公司首席科学官

100年来，中国共产党之所以能够完成近代以来各种政治力量不可能完成的艰巨任务，领导革命、建设、改革不断取得胜利，推动党和国家事业取得历史性成就，就在于始终把马克思主义这一科学理论作为自己的行动指南，并坚持在实践中不断丰富和发展马克思主义，坚持用党的创新理论武装全党。创业中的朱涛善于从理论文献中汲取营养，从苦难辉煌的党史中寻找企业发展的理论支撑。

2009年，朱涛的企业只有200平方米实验室，员工只有几个创始人。十年磨一剑，坚持自主创新，建立多个平台，还联合开发新冠疫苗并在全球第一个进入临床实验，也是唯一经批准的单针有效的新冠疫苗。“很多人认为我们创造了奇迹，但是我们知道这是我们坚持正确理论指导、不忘留学报国的初心、全力艰苦奋斗的结果。”朱涛坦露自己的创业心迹：愿景、使命、价值观，有的人认为很虚，感觉离自己很远，但是追求伟大的企业，这是头等大事！我们正是在创业的过程中，通过学习党史和新中国史，充分认识到为人民服务不是一句空话，只要我们不忘初心、增强信心、坚定决心，健康兴旺的成果必将实现。

不忘革命精神 展现文化自信 河北欧美同学会会员孙冰青曾参与策划河北欧美同学会青年会员参访革命圣地西柏坡，她分享了自己的感受。“感动于历史的细节，感叹于奋斗的艰辛，感悟于现实的美好！”

孙冰青 河北欧美同学会会员

西柏坡位于河北省石家庄市平山县，是解放全中国的最后一个农村指挥所，“三大战役”在这里指挥，“两个务必”在这里发出，“进京赶考”从这里动身，新中国从这里走来。2019年8月，欧美同学会“知国情、话自信”曾组织三十多位留学人员到西柏坡学习考察。

1947年5月，中共中央工委来到河北平山县，确定工委驻地以太行山深处的西柏坡为中心。1948年5月，毛泽东等来到西柏坡，与中央工委会合。“陕北过来一颗夜明星，夜里走路亮堂堂……”这首诞生于70多年前的歌谣，曾在河北省平山县西柏坡一带流传，至今在当地仍有人会唱。

孙冰青也是中国陈氏太极拳第13代传人，肩负着传播太极拳文化的使命，在国外留学和工作期间，孙冰青有着深深的感触。“全球抗疫过程中，我深深感受到中华文明展现出来的中国精神和责任感。全球抗疫，越比较，越热爱我们的祖国；越比较，越感受我们的幸福。我们优越的制度、文化通过民间外交的方式展现在世人面前。中国文化不光是深入我们的心，同时也深入这些外国人的心里。”

回到国内 做祖国的建设者 作为改革开放同龄人，欧美同学会理事、清华大学五道口金融学院副院长田轩分享了自己的故事。“我1978年出生在北京，父亲是教师，母亲在缝纫机工厂工作。小的时候没有挨饿，但是穿过打补丁的裤子，童年对于物质的渴望很深。童年的记忆一直到我高考考上北京大学经济学院。”

田轩 欧美同学会理事、清华大学五道口金融学院副院长

2001年，田轩选择到美国去留学，在美国学习、生活、工作十几年，在美国印第安纳大学凯利商学院获聘终身正教授。“下一步怎么做？那时候隔着大洋彼岸，我们看到中国经济在迅速崛起，国际地位发生很大的变化。我们是在国外作为一个旁观者，还是要回到国内做祖国的建设者？当时是没有任何的犹豫。2014年，我回到祖国。”

“不论树的影子有多长，根永远扎在土里；不论留学人员身在何处，都要始终把祖国和人民放在心里。”习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的重要讲话让田轩深深铭记在心。

“我们照搬美国所谓主流的经济学理论来帮助中国经济转型是行不通的。我们有大量的鲜活的中国特色实践是用西方经济学理论没有办法解释的。我们和同仁们试图搭建新的理论框架，利用中国特色的政治经济学理论，解释中国经济腾飞，在过去40多年取得重要成果的这样一个现象，而不是用生搬硬套所谓西方主流经济学理论来解释。”田轩现场说。

回首来路，中国共产党带领中国人民创造了让世界惊叹的中国奇迹，这样的成果绝非偶然。坚守初心使命，科学理论和自我革命，共同塑造了中国共产党强大的领导能力，诠释了“中国共产党为什么能”这个问题。往更深层次看，中国共产党之所以“能”，在于马克思主义之“行”，中国共产党成立之初，以马克思主义和中国实际相结合，这是一条光明正确的大道。

比较在国内外生活工作的经历，田轩感受深刻，“2008年国际金融危机，所谓先进的金融制度、民主制度的国家完全进退失据，给全球金融带来非常大的损失。面对疫情大考，西方国家暴露出对公共卫生事件处理的短板。在中国共产党坚强领导下，我们迅速控制住疫情，实现复工复产，我们去年是全世界唯一实现正增长的大的经济体。这恰恰给“社会主义为什么好”作出一个准确的回答。

一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当，今天这代人的长征要实现两个一百年的目标，实现中华民族伟大复兴中国梦。田轩表示，在中国共产党百年华诞之际，作为一个金融学者和高校老师，要下沉到一线，用学术研究、调研成果积极建言献策，坚持说实话，做实事，求实效，使学术研究成果产生实际的助力价值。

疫情问题的不同应答彰显制度优势

“中国人民战胜疫情，国际上被疫情折腾到现在这个状态，我们不仅关心自身，也在关心世界人民。新冠肺炎病毒的出现，也是自然界给人类出了一个很大的难题。从答题方式和答题能力上，彰显了中国特色社会主义的制度优势。”欧美同学会副会长、中科院院士、第十三届全国人大代表、中国科学院上海营养与健康研究所所长李林指出，“国际上伴随着新冠肺炎疫情的暴发，延伸出很多问题，病死、社会动荡、贫富差距等各种社会问题不断出现。这实际上印证了中国在中国共产党的领导下走社会主义道路是非常正确的。从外部来看，贸易战、人权问题等都是西方一些国家滋事生事，中国确实是逐渐地发展强大起来了。我们拥抱世界，提出了人类命运共同体、“一带一路”，都是希望全世界共同发展。回到今天这三个命题上来，这个答案已经非常清楚。”

李林 欧美同学会副会长、中科院院士、第十三届全国人大代表、中国科学院上海营养与健康研究所所长

李林认为，面对百年未有之大变局，中国仍处于重要的发展机遇期。种种情势充分凸显中国在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路表现出的强大生命力、生长力和发展力。

过去40年，李林从一名青年学生成长为一名科学家，再到从事科研管理。他说，得益于改革开放的好政策和大环境，包括他在内的一代人，求学和工作经历才较为顺遂。长期从事酶学与细胞信号转导领域的研究工作的李林，在相关领域取得的一系列研究成果，并产生重要影响。

“在百年未有之大变局中，我们留学人员，应该说肩上的担子非常重。”作为生命科学领域专家，老龄化问题和人均平均寿命也是李林关注的范围。“我们现在的人均平均寿命是78岁，‘十四五’规划提出要加1岁。老龄化社会，这个本身就说明中国的生活质量很高，生存的条件好了。但现在这个问题也会越来越凸显，我们现在关心的科技问题是要让人健康生活，要老而不衰，健康地活着，活出高质量的精气神。“在中国共产党的坚强领导下，在实现了完全脱贫这样一个伟大历史性成就的基础上，我们正进一步向共同富裕的方向发展，一定能够看到中国变成世界强国。”李林指出。

王丕君 欧美同学会党组书记、秘书长

王丕君在总结时分享了自己的学习体会。王丕君指出，开展党史学习教育，就是在中国共产党非凡发展过程中，牢牢铭记我们党为实现国家富强、民族振兴、人民幸福和人类文明事业做出的伟大历史贡献；深刻认识中国共产党就是中国人民的主心骨，没有中国共产党就没有新中国，就没有中国特色社会主义，就没有中华民族伟大复兴；深刻认识红色政权来之不易，新中国来之不易，中国特色社会主义来之不易。他最后以共勉的话语希望广大留学人员和留学人员工作者通过学习中国共产党百年历程，更加坚定听党话、跟党走的信念决心，用党的光荣传统和优良作风，砥砺我们牢固树立政治信仰，用党的历史信念和伟大成就激励我们牢固树立拼搏斗志，在实现第二个百年奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的历史征程中，持续书写新时代留学报国的壮丽篇章。

(责编：崔越、刘洁妍)