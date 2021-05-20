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芬兰研发可10分钟出结果的新冠病毒检测技术

2021年05月20日13:13 | 来源：新华社
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　　新华社赫尔辛基5月19日电（记者陈静 徐谦）芬兰研究人员开发出一种新冠病毒快速检测技术，可在10分钟内获得检测结果，与需耗时数小时的核酸检测相比，效率更高。

　　芬兰赫尔辛基大学在19日发布的新闻稿中说，这种基于病毒抗原的检测技术可应用于快速诊断新冠病毒感染以及其他类型呼吸道感染。研究结果已发表在美国《微生物学》网络杂志上。

　　该技术基于“时间分辨荧光共振能量转移”现象，即当两个光敏分子彼此足够靠近时，能量会在它们之间传播。新技术通过对全血或血清样本的分析，来检测病毒颗粒或人体蛋白质，这一技术此前曾用于快速抗体检测。

　　在实际操作中，将取自测试对象的鼻咽拭子混合在含有识别新冠病毒刺突蛋白的抗体检测溶液中。标有荧光标记的抗体与病毒颗粒结合，形成分子复合物。应用上述技术进行分析，便可确认这种分子复合物的存在。

　　参与技术研发的赫尔辛基大学尤西·海波约基介绍，新检测技术与核酸检测一样准确，测试所需设备仅为台式计算机大小。这种检测方法对于检测人员也相对更加安全，因为病毒混合到检测溶液中后很快被灭活。

　　海波约基说，一个人使用单个检测设备每小时可手动分析多达500个样本，检测试剂成本也相当低。

(责编：崔越、刘洁妍)

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