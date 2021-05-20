人民网联合国5月19日电 （记者李晓宏）在新冠肺炎疫情引发的衰退持续了整整四个季度后，世界贸易回到衰退前的水平。联合国贸易和发展组织（贸发会议）19日发布的《全球贸易最新信息》显示，2021年第一季度，全球贸易复苏创下新的记录，年同比增长10%，季度环比增长4%。

报告显示，东亚经济体强劲的出口表现继续推动2021年第一季度世界贸易大幅反弹。中国、印度和南非的出口增长最快。尤其是中国的出口，不仅比2020年的平均水平大幅增长，而且与新冠大流行前的水平相比也大幅增长。

“与前两次贸易衰退相比，全球贸易从新冠疫情造成的衰退中复苏得更快。”参与撰写报告的贸发会议经济学家亚历山德罗·尼奇塔表示，全球贸易从2015年的衰退中复苏，用了13个季度，该波衰退由东亚经济体的结构性变化和大宗商品价格下跌造成；全球贸易从2009年全球金融危机中反弹回来，用了9个季度；而从新冠疫情中复苏只用了4个季度。

报告显示，世界主要经济体的贸易从2020年秋季开始复苏，但仍不平衡，特别是在发展中国家，东亚的出口反弹要快得多。东亚经济体也是发展中国家间贸易（南南贸易）复苏的主要驱动力。

报告指出，2021年第一季度，货物贸易额高于新冠大流行前的水平，但服务贸易仍远低于平均水平。在这个季度，新冠相关产品的全球贸易依然强劲。全球矿产和农业食品贸易也继续反弹。能源部门继续落后，运输设备的国际贸易仍远低于平均水平。

报告预测，2021年下半年全球商品和服务贸易额将保持强劲增长，第二季度将达到6.6万亿美元，与2020年的最低点相比，同比增长约31%，与2019年新冠大流行前的水平相比，同比增长约3%。

报告称，发达国家的财政刺激计划，预计将在2021年大力支持全球贸易复苏。尽管如此，全年贸易格局将如何形成仍存在不确定性。

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