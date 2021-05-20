慈善捐助活动现场。图片来源：非洲华侨周报

人民网北京5月20日电 近日，“温暖冬季暨华人慈善关爱中心成立四周年慈善捐助”活动在博茨瓦纳首都哈博罗内市郊SOS儿童村举行。中国驻博茨瓦纳大使王雪峰、博茨瓦纳交通与通讯部部长图拉汉约·塞霍科等政府官员、SOS儿童村国家主任负克恩邹及儿童村管理人员、博茨瓦纳中国和平统一促进会及华人慈善基金会南庚戌会长等约50人出席仪式。

南庚戌在发言时表示，儿童村12号住房被称为“中国家庭”，是旅博华侨华人近30年间支持当地公益慈善的最好例证。多年来，在博华侨华人从未间断向当地提供热心捐助，体现了华侨华人乐善好施的高尚品德，见证了中博人民的深厚友谊。未来协会要在青年志愿者方面与当地非政府组织或慈善团体加强合作，使青年人在未来成为华侨华人慈善公益使命的接力者。

图拉汉约·塞霍科代表博茨瓦纳政府感谢来自中国政府及华侨华人的捐助。他表示，中博建交46年以来，两国关系在深厚的传统友谊基础上实现了长足发展，包括基础设施、医疗卫生、教育在内的多个领域合作成果丰硕。特别是近期中国向博茨瓦纳援助的新冠疫苗，为博抗击疫情和实现经济复苏提供了强有力的支持。

“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”王雪峰大使通过一句中国古语概括了当天的捐助活动，同时向“华人慈善关爱中心”成立四周年表示热烈的祝贺，对参与本次捐助活动的侨胞及单位表示感谢。希望能有更多华侨华人响应华人慈善基金会的号召，积极参与到公益慈善活动中，回馈当地社会。使馆将继续支持SOS儿童村越办越好，使其成为弱势儿童健康快乐成长的温馨家园。

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