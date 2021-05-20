喀什古城。主办方供图

人民网喀什5月19日电 （张荣）“西部明珠”喀什位于新疆西南部，自古就是咽喉要地，处在古丝绸之路南北两道交汇处，具有“五口通八国、一路连欧亚”的独特区位优势。而喀什噶尔古城距今已有2100多年的历史，是新疆唯一的5A级历史人文景区。

近年来，该地区坚定不移贯彻自治区党委“旅游兴疆”战略，牢牢把握稳定红利释放机遇，把发展旅游作为贯彻新发展理念，打造脱贫攻坚、增进民族团结、扩大就业的有效载体，推动旅游业大发展，鼓励居民利用自家房屋经商，创造了“景民合一”的旅游扶贫新模式。

旅游民宿创造就业机会

店主沙拉麦提古丽。人民网 张荣摄

“以前这边很破旧，房子都是土木结构，不太结实，也没有自来水，我们要去很远的地方去打水喝。改造后，房子变干净了，各种基础设施也都有了。而且古城变成了景区，很多人通过开办旅游民宿赚钱。”沙拉麦提古丽表示。

沙拉麦提古丽是喀什古城一家民宿的店主，她于2017年3月租下一处约300平方米的传统民居，办起老城中第一个家访式旅游点。店内装修极具西域特色，吸引大量游客。2018年该民宿总计实现经营收入约30万元，提供了15个工作岗位，带领周边人共同脱贫致富。

“去年因为新冠疫情我们也受到了一点影响，但是政府给我们提供了很多帮助，像免息贷款等。租房的商户还可以享受减免房租的政策。” 沙拉麦提古丽表示。在政府的大力帮扶下，该景区的旅游民宿蒸蒸日上。既改善了当地居民的居住环境，也解决了就业的问题，真正实现了 “景民合一”。

推动传统工艺“走出去”

艾山山江。人民网 张荣摄

随着老城区的改造，旅游业得到发展，为当地创业者提供了更好的创业环境。“我家是木艺世家，我12岁开始学习，到我儿子已经是第四代了。现在我们家的木器店越来越大，在三亚还开了第三家分店。我们也会做直播带货，有时候一个月就能有10万的收入。”艾山山江表示。

“艾山玉山手工木器艺术品展览店”是喀什古城中较为出名的木器店。店主玉山江从小就跟着父亲艾山山江学习木工艺品雕刻，是当地知名的木匠。现在随着景区旅游业的发展，也带动了该店铺的发展，且规模逐渐扩大。同时还带领周边人共同致富，现有员工共17人，前后免费培养了25位成熟的木匠。

2018年12月，玉山江赴广州参加中亚文博会，2019年参加了中国深圳-亚洲博览会，他推动新疆传统工艺“走出去”，民族文化得以传承和弘扬。

改善居住条件保留古城气韵

喀什古城处在地震多发地带，为保障老城居民的生命财产安全，由国家补助资金20亿元，自治区筹资资金10亿元，加上喀什地、市两级政府配套资金和老百姓自筹资金，项目总投资逾70亿元。该项目始终把继承和发扬喀什噶尔古城文化摆在首要位置，提出“保护性改造古城，建设性打造景区”的工作思路，采取“注重风貌，修旧如旧，一户一设计”的原则，充分尊重民意，保留了喀什居住文化、建筑文化、民俗文化与巴扎文化等元素。

房屋改造均以“修旧如旧”的理念，在保留原有传统特色的同时，使居民既能安居又能乐业。通常这些房子上层用来居住，下层是店铺，既能解决居民的住房问题，又能让居民利用自己的手工艺品来挣钱维持生活。

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