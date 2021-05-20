新华社伦敦5月19日电（记者张家伟 金晶）英国卫生部19日发布消息说，英国将开展一项临床试验，以便评估已完成两剂新冠疫苗接种的人群接种第三剂加强针的效果。

英国政府资助的这项临床试验由南安普敦大学医院国民保健制度信托基金会领衔开展。试验将招募2886名志愿者，年龄在30岁或以上并已完成两剂新冠疫苗接种。

研究人员计划在6月初开始为他们接种第三剂加强针，试验将评估7款不同的新冠疫苗，每名志愿者接种的第三剂疫苗不一定与他们接种的前两剂疫苗相同。这7款疫苗包括目前英国监管机构已批准的3款新冠疫苗，即英国阿斯利康疫苗、美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司合作研发的疫苗以及美国莫德纳公司研发的疫苗。

据英国卫生部介绍，研究人员将通过血液样本来分析志愿者注射加强针后的免疫反应并观察是否会出现不良反应。预计到9月，团队能公布这项临床试验的初步结果。

英国卫生大臣汉考克在一份声明中说，这项试验的数据会帮助政府更好地规划接下来的疫苗加强针项目。英国政府的独立专家组“疫苗接种与免疫联合委员会”届时会基于这些数据来考虑下一步如何实施疫苗加强针项目，以便在冬季为英国的易感人群提供更好的防护。

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