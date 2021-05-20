新华社赫尔辛基5月19日电（记者陈静）雷克雅未克消息：正在冰岛出席第12届北极理事会部长级会议的美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫19日晚举行单独会晤，双方表达了合作意愿，但同时也承认两国存在巨大分歧。

这是美国拜登政府上台以来两国外长首次面对面会晤。据冰岛媒体报道，双方就伊朗核问题、阿富汗问题等国际热点问题交换了看法。

布林肯说，拜登政府希望与俄罗斯建立“可预测的、稳定的”关系，双方可以在有共同利益的领域开展合作，包括应对新冠疫情、阿富汗问题、伊朗核问题等。但他同时表示，美俄之间“存在分歧不是秘密”，如果俄罗斯对美国的伙伴和盟友采取进攻性行动，美国将做出回应。

拉夫罗夫表示，俄美双方存在“严重分歧”，但希望与美国在共同关心的领域进行合作并能取得积极成果，尤其是在战略稳定问题上。他认为，俄美可以商讨任何话题，但一定要坦诚互信。

近年来，美俄关系持续紧张。拜登政府上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。

(责编：崔越、刘洁妍)