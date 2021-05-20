新华社墨西哥城5月19日电 全球连线：我对中共带领人民取得巨大成就原因有了更深理解——访墨西哥革命制度党国际书记卡瓦哈尔

新华社记者裴剑容 吴昊

“今年中国共产党将迎来建党100周年。我最近在阅读《习近平谈治国理政》，对中国共产党这个百年大党带领中国人民取得巨大成就的原因有了更深的理解，高度赞同中国提出的构建人类命运共同体等理念。”墨西哥革命制度党国际书记索菲娅·卡瓦哈尔日前在首都墨西哥城接受新华社记者采访时如是说。

在卡瓦哈尔看来，中国共产党在国家治理各方面始终保持高度的组织性和纪律性，同时注重制定中长期发展规划，这对中国实现繁荣富强、不断前进起到了决定性作用。她说，中国共产党始终实事求是，不断创新。“在这方面，墨西哥革命制度党应该向中国共产党学习，不断改革发展，根据人民的需求调整工作重心，这样才能获得人民的拥护。”

墨西哥革命制度党成立于1929年，是拉美大党，曾于1929年至2000年连续执政71年，在墨西哥有较大影响力。卡瓦哈尔表示，革命制度党成立90多年来，与中国共产党保持着丰富多样的党际交流。特别是近年来，革命制度党积极参与中拉政党论坛、政党干部访华考察等活动，加深了双方的理解和互鉴。

卡瓦哈尔说，墨西哥革命制度党历来重视与中国共产党的友好往来。在中拉论坛部长级会议和中拉政党论坛中，双方可围绕公共卫生、环境保护与能源可持续开发、创新与技术合作、女性平等发展等议题加强经验交流。她表示，拉美各国政党和中国共产党加强在中拉论坛等机制框架下的常态化交往，将为拉中深化全面合作增添强劲动力。

卡瓦哈尔说，青年是国家的未来，拉美政党和中国共产党应加强青年干部的培养与交流。她表示，墨西哥革命制度党重视青年干部培养，一直通过党校等形式对青年党员进行培养。她希望拉美国家能有更多优秀青年人才赴华学习考察，培养更广阔的视野，同时可以深入了解中国，为推动拉中关系发展夯实基础。

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