5月19日下午，国家主席习近平在北京通过视频连线，同俄罗斯总统普京共同见证两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式。

新华社记者 黄敬文摄

5月19日下午，国家主席习近平在北京通过视频连线，同俄罗斯总统普京共同见证两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式。

新华社记者 岳月伟摄

新华社北京5月19日电 国家主席习近平19日下午在北京通过视频连线，同俄罗斯总统普京共同见证两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式。

北京时间17时许，习近平抵达人民大会堂主会场，同在克里姆林宫主会场的普京互相挥手致意。

全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰和俄罗斯副总理诺瓦克共同主持仪式。

中俄双方有关部门和地方负责人、工程建设者代表通过视频连线分别在江苏省连云港市田湾核电站分会场、辽宁省葫芦岛市徐大堡核电站分会场，莫斯科政府大楼分会场、罗斯托夫州原子能机械制造厂分会场参加仪式。两国企业负责人分别向两国元首汇报项目进展情况。

两国元首分别致辞。

习近平对中俄核能合作项目开工表示热烈祝贺，向两国建设者致以崇高敬意。习近平指出，今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。我同普京总统商定，将在更高水平、更广领域、更深层次推进双边关系向前发展。面对世纪疫情叠加百年变局，中俄相互坚定支持，密切有效协作，生动诠释了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的深刻内涵。

习近平强调，能源合作一直是两国务实合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域，核能是其战略性优先合作方向，一系列重大项目相继建成投产。今天开工的4台核电机组是中俄核能合作又一重大标志性成果。习近平提出三点希望。

第一，坚持安全第一，树立全球核能合作典范。要高质量、高标准建设和运行好4台机组，打造核安全领域全球标杆。充分发挥互补优势，拓展核领域双边和多边合作的广度和深度，为世界核能事业发展贡献更多力量。

第二，坚持创新驱动，深化核能科技合作内涵。要以核环保、核医疗、核燃料、先进核电技术为重要抓手，深化核能领域基础研究、关键技术研发、创新成果转化等合作，推进核能产业和新一代数字技术深度融合，为全球核能创新发展贡献更多智慧。

第三，坚持战略协作，推动全球能源治理体系协调发展。要推动建设更加公平公正、均衡普惠、开放共享的全球能源治理体系，为全球能源治理贡献更多方案。应对气候变化是各国共同的任务。中俄要推进更多低碳合作项目，为实现全球可持续发展目标发挥建设性作用。

普京表示，热烈祝贺田湾核电站和徐大堡核电站开工，俄方有信心同中方共同努力，顺利、安全推进工程建设。今年是《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年，俄中关系处于历史最好时期和最高水平，我同习近平主席达成的各项共识均得到很好落实，两国合作领域日益宽广。和平利用核能合作是俄中新时代全面战略协作伙伴关系的重要组成部分，相信今天开工的4台核电机组项目，不仅将为俄中关系进一步发展注入新的活力，也将助力实现碳达峰、碳中和目标，为应对全球气候变化、实现人类可持续发展作出积极努力和贡献。

在田湾核电站分会场和徐大堡核电站分会场的中方代表向两国元首报告：开工准备完毕。

习近平下达指令“开工！”

在原子能机械制造厂分会场的俄方代表向两国元首报告：设备安装就绪。

普京下达指令“启动！”

田湾核电站和徐大堡核电站施工现场第一罐水泥浇筑，项目正式开工。

杨洁篪、王毅等出席上述活动。

田湾核电站7号、8号机组和徐大堡核电站3号、4号机组是2018年6月两国元首见证签署的双方核能领域一揽子合作协议中的重要项目，建成投产后年发电量将达到376亿千瓦时，相当于每年减少二氧化碳排放3068万吨。

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 01 版）

(责编：张信凤、刘洁妍)