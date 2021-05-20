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巴西中医业期待增加与中国的深度合作

2021年05月20日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网里约热内卢5月19日电 （记者吴杰）在19日进行的中巴传统医药产业合作线上研讨会上，巴西中医药业代表表示，非常期待加强中国与巴西两国在中医药各方面的交流与合作。

中巴中医药学会主任埃莱奥诺拉·科穆奇博士介绍，2017年进行中医培训活动时，参加的巴西人很少。但是，这4年来，已陆续向2万多名巴西学生提供中医方面的培训，全国有约280个中医课程。巴西现有中医针灸医师超过15万人，越来越多的巴西人想从事中医方面的工作。社会层面对中医也持比较包容的态度，2017年，巴西卫生部正式把针灸纳入统一医疗保险体系的替代疗法目录。我们也准备进一步推动国家立法以更好地维护中医针灸师的执业权益。

埃莱奥诺拉·科穆奇博士表示，健康是人类共同面对的课题。中医在巴西有很大发展潜力，在巴西能看到的葡文版中医药书籍期刊还很少，要继续推动中医师在巴西执业资格认证工作。希望中国与巴西的中医药界加强多方面的交流合作，构建更多对话和沟通渠道，举办更多教育与技术研讨活动，推动更多巴西学生到中国学习，加强中医药全产业链条在巴西推广，推动中医药经典葡萄牙文版翻译出版。

该研讨会是中巴传统医药合作系列研讨会的产业合作专题，中国驻里约总领馆副总领事陈永灿、巴西里约市国关局局长奥利维拉、广州市卫健委负责人和广州市中医药学会、巴西传统中医药针灸学会等方面专家就岭南中医针灸推广与应用、汤养与传统中医疗法、传统医药和运动康复、巴西中医药发展及营养保健品行业现状等进行了研讨和交流。

(责编：燕勐、常红)

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