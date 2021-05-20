人民网联合国5月19日电 （记者李晓宏、张梦旭）当地时间5月19日，在联合国安理会5月轮值主席国中国倡议下，安理会以视频方式举办“非洲和平与安全：推进非洲疫后重建，消除冲突根源”高级别公开辩论会。会议围绕疫情背景下非洲面临的困难和挑战，探讨如何更好地帮助非洲国家推进疫后恢复和冲突后重建，加强卫生、教育、减贫、安全等能力建设，致力于解决根源性问题。

中国国务委员兼外长王毅主持该会议，法国、印度、突尼斯、爱尔兰、爱沙尼亚、越南外长和肯尼亚、挪威、俄罗斯、美国、英国、墨西哥、尼日尔、圣文森特和格林纳丁斯等国高级代表出席。联合国秘书长古特雷斯、非盟委员会主席法基、联合国开发计划署署长施泰纳向会议作了通报。

王毅表示，世界正在经历百年来最严重的传染病大流行。在疫情面前，没有国家可以成为世外桃源，也不应该有国家成为抗疫洼地。中国倡议举行这次安理会公开辩论会，目的就是推动国际社会重视疫情对非洲和平发展带来的严峻挑战，凝聚共识与合力，与非洲国家一道，携手战胜疫情，开展疫后重建，消除冲突根源，为非洲持久和平和可持续发展注入新的动力。王毅代表中方提出四点建议。

一是助力非洲弥合“抗疫鸿沟”。国际社会要在防疫物资、药品、技术和资金等方面给非洲更多帮助，确保疫苗在非洲的可及性和可负担性。中方呼吁所有有能力的国家紧急向非洲提供疫苗。要切实加强非洲公共卫生能力建设，强化防控体系，构建人类卫生健康共同体。联合国要发挥好领导和协调作用。

二是助力非洲破解“和平赤字”。联合国与非盟应该紧密配合，让“全球停火”和“消弭非洲枪声”两大倡议齐头并进。要继续支持非洲国家以非洲方式解决非洲问题，推进政治解决及和平和解进程。要积极向非洲提供维和经费，支持非盟和平行动，帮助非洲提升自主维和、维稳和反恐能力。要重视经济增长和社会建设对促进和平的重要作用，致力于从根源上消除产生动荡的土壤。要坚决反对外部势力对非洲国家的不合理干涉，避免造成更多矛盾和冲突。

三是助力非洲缩小“发展差距”。要支持非洲探索符合自身国情的发展道路。发达国家应该在减免债务、发展援助、技术转让等方面采取实实在在的措施，履行应尽的国际责任。发展伙伴应创新思维，立足实际，支持非洲加快工业化和现代化进程，提升非洲的自主发展和创新能力。应积极支持产业链供应链与非洲链接，支持非洲自贸区建设。联合国与非盟可加强协调，让2030年可持续发展议程和2063年议程在对接中产生一加一大于二的效果。

四是助力非洲纠正“治理不公”。不关注非洲和平，不帮助非洲发展，联合国在政治和道义上就站不住脚。没有非洲国家的支持，没有非洲国家的参与，联合国的事情也办不好。实现各国权利平等、机会平等和规则平等，都离不开提高非洲国家在国际事务中的代表性和发言权，这是真正多边主义的应有之义。

王毅表示，中国始终是非洲抗击疫情的坚定支持者、发展振兴的积极参与者、和平稳定的有力维护者。面对世纪疫情，中非双方愿共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，呼吁国际社会在抗击疫情、疫后重建、贸易投资、债务缓减、粮食安全、减贫扶贫、应对气候变化、工业化等领域加大对非洲的支持力度，把资源投向非方最急需的领域，帮助非洲克服困难，大步前行。中方欢迎更多国家和国际组织特别是非洲的传统合作伙伴加入这一倡议，秉持“非洲主导、平等开放”原则，加强协调合作，践行真正的多边主义，汇聚支持非洲发展的强大合力。

王毅最后说，中国愿同非洲兄弟风雨同舟，与国际伙伴携手合作，为促进非洲的和平与安全发挥积极作用，为构建人类命运共同体做出不懈努力。

各方高度赞赏中国倡议召开非洲和平与安全高级别会议，认为当前新冠肺炎疫情对非洲国家社会发展造成深刻影响，中方主持召开此次会议对帮助非洲疫后解决实际困难、维护社会稳定具有重要的现实意义，有助于凝聚共识，形成合力。当前非洲面临最大挑战是疫苗问题，国际社会应发挥各自优势，加大对非支持，积极回应非方关切，停止疫苗保护主义、民族主义，继续向非洲提供抗疫物资，帮助非洲平等获得疫苗，早日实现经济复苏，为非洲早日战胜疫情、消除冲突根源和实现可持续发展作出更多贡献。

会议发表了中国起草的安理会主席声明。

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