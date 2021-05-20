非洲经济体融资峰会18日在法国首都巴黎举行，讨论帮助非洲国家克服新冠疫情影响，推动经济发展。与会方同意说服富裕国家重新分配国际货币基金组织特别提款权，使非洲国家获得提款总额达到1000亿美元。

【陷入经济困境】

峰会由法国总统埃马纽埃尔·马克龙发起。非洲联盟轮值主席国刚果（金）总统费利克斯·齐塞克迪、塞内加尔总统马基·萨勒等20多名非洲国家和政府领导人，欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩以及国际货币基金组织、非洲开发银行等国际金融机构负责人与会。一些国家高级别代表也出席峰会。

与会方认为，面对疫情后经济复苏的任务，非洲经济体需要一个实质性的金融方案提供亟需的经济刺激。

法新社汇总的官方统计数据显示，非洲迄今新冠死亡病例近13万例。

非洲开发银行预测，非洲今年或有多达3900万人陷入贫困，许多非洲国家因疫情而面临债务困扰风险。

峰会公报指出，非洲国家今后两年将面临约2850亿美元的支出缺口。

国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃18日说，今年非洲经济产出预计增长3.2%，世界其他地区增长率为6%，现在是阻止“发达经济体和发展中国家之间危险差距的时候了，特别是（在）非洲”。

【资金疫苗支援】

为应对疫情和促进全球经济复苏，国际货币基金组织打算在今年夏天增发6500亿美元特别提款权，其中330亿美元用于支持非洲经济。

峰会期间，马克龙呼吁富裕国家转让特别提款权，以使非洲国家提款总额达到1000亿美元。格奥尔基耶娃承诺在8月前拿出新的拨款建议。

沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼发表视频讲话说，沙特今年将向非洲国家提供约10亿美元投资和贷款支持。沙特主权财富基金已在非洲能源、矿业、电信、食品和其他部门投资约40亿美元。

峰会建议以产业合作、技术转让等方式让非洲能够大规模生产新冠疫苗，授权国际货币基金组织动用500亿美元，借助“新冠肺炎疫苗实施计划”将非洲今年的疫苗接种率从20%增加到40%。

塞内加尔总统萨勒对此表示欢迎。他说：“我们有一个共同责任。仅为自己（国家）的人口接种疫苗并不能保证健康安全。”

刚果（金）总统齐塞克迪说，疫情“使我们陷入经济贫困，我们不得不使用所拥有为数不多的全部手段来对抗这种疾病”。

按路透社说法，此次峰会是马克龙为强化法国在非洲影响而做出的努力。法国近年增加对非投入，意在重塑欧洲大国乃至世界大国地位。（刘曦）（新华社专特稿）

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