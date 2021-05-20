美国一名男孩感染新冠病毒后失去嗅觉，在一名香水专家指导下唤醒对气味的记忆，得以部分恢复嗅觉。

据路透社18日报道，这名男孩现年13岁，名叫萨希尔·沙阿，家住芝加哥。他父亲普拉蒂克说，沙阿感染新冠病毒痊愈6个月后仍没有嗅觉。神经学和耳鼻喉专家对此束手无策。

无奈之下，普拉蒂克找到曾为多家大牌化妆品企业研制香水的休·菲利普斯。她在纽约有一个工作室。

菲利普斯说，自己“不是医生，不是科学家，甚至不懂化学”，但是愿意尝试。

她调制了18种香水，先把香气较淡的玫瑰、薰衣草等香水分别喷在试纸上让沙阿闻。见他没反应，菲利普斯又让他闻较浓烈的香水，如麝香。

菲利普斯说，她训练患者“用脑子”闻，在他们嗅闻某种香味时，唤醒他们大脑内与香味相关的记忆和情感。

普拉蒂克说，儿子在菲利普斯帮助下恢复了“大约25%嗅觉”，虽然不多，但“聊胜于无”。

对于无法来自己工作室的患者，菲利普斯建议他们尝试多闻闻柠檬、柚子等水果。第一遍闻时睁着眼睛看水果，之后闭上眼睛再闻，这样做是在训练“用脑子闻”。

“我希望他们用脑子闻，因为我们的嗅觉系统与大脑的边缘系统直接相关。”（欧飒）【新华社微特稿】

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