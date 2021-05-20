美国总统约瑟夫·拜登18日为规模达1740亿美元的电动车支持计划站台，呼吁为新建更多电池工厂提供资助。

拜登当天在福特汽车公司位于密歇根州的电动车厂为他推出的电动车支持计划摇旗呐喊：“我们将为电动车设置新速度。”

拜登说：“真正的问题在于，我们将在争取未来的竞赛中领先还是落后；我们将在美国制造电动车及其电池，还是依赖他国。”

路透社分析，拜登前往汽车业腹地宣传电动车支持计划，旨在安抚担心失去工作岗位的汽车工人。

拜登3月31日宣布政府电动车支持计划，包括1000亿美元的消费者购车优惠、耗资150亿美元的充电桩建设以及校车和公交车电气化计划。

白宫一份说明文件显示，拜登将取消高价豪华电动车的购车优惠政策。现行7500美元税收抵免适用于所有电动车，但在电动车厂商售出20万辆电动车后失效。特斯拉公司和通用汽车公司达到这一销售目标后，都不再享受这项优惠政策。

美国政府计划到2030年建成50万处电动车充电桩，分布在公寓楼和公共停车场。另外，美国政府计划投入450亿美元，把大量校车和公交车电气化；计划为提高联邦政府用车中的电动车比例提供补贴。

这份说明文件显示，电动车支持计划还拟为在美国新建电池工厂提供补贴，为已关闭的汽车工厂改造成电动车整车和零部件工厂提供补贴。

汽车工人联合工会主席罗里·甘布尔说，希望拜登确保投资促进高劳工标准、提供好的工作岗位并鼓励美国制造电动车。（卜晓明）（新华社专特稿）

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