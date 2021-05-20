贾平凡

近年来，以美国为首的西方国家在涉疆问题上大搞政治操弄，罔顾事实，颠倒黑白，炮制出一个又一个混淆视听的“假新闻”，勾结串联成一个抹黑新疆的谎言链条，严重误导国际涉疆舆论。不过，最近一段时间，国际上关于涉疆问题的客观理性声音越来越多，关于新疆事实真相的报道也越来越多，让美西方以疆制华、搞乱中国的卑劣行径和险恶用心昭然若揭。

最近，瑞典和平与未来研究基金会发表题为《认定新疆“种族灭绝”别有用心》的专题报告和美国独立网站“反击”刊发题为《对终极犯罪“种族灭绝”的反思》的署名文章。它们引发广泛关注，为国际社会了解美西方炮制所谓新疆“种族灭绝”问题的烂俗套路和真实意图打开了一扇窗户。

《认定新疆“种族灭绝”别有用心》专题报告长达29页，由来自丹麦、荷兰和挪威的三位专家学者撰写而成。该报告从六个方面入手，通过调查分析，揭批近几个月来大受西方热捧和炒作的一份抹黑新疆人权状况的所谓“涉疆独立报告”：一是这份“涉疆独立报告”根本不独立，因为报告是多个组织的产物，这些组织与外国政府存在紧密联系，不仅受到美国的影响与干预，还对中国存在明显敌意；二是这份编辑混乱的“涉疆独立报告”，可能是为了配合美国前国务卿蓬佩奥下台前发表的涉疆言论；三是“涉疆独立报告”引用了虚假数据，对来源的选择明显存在系统性偏见，故意无视或省略很多重要的基本观点、理论、概念和事实，严重缺乏学术严谨性、方法和常识，没有对数据有效性和可靠性的评估；四是“涉疆独立报告”意在支持美国强硬的外交政策和鹰派推崇的冷战思维，以人权问题为借口来推动激进的对华政策；五是“涉疆独立报告”刻意将中国描绘成“邪恶”的形象，只顾批评新疆政策，却闭口不谈新疆面临的恐怖主义威胁；六是面对这份漏洞百出的“涉疆独立报告”，西方主流媒体完全没有拿出批判的态度，更没有核查内容来源。

《对终极犯罪“种族灭绝”的反思》一文由联合国前高级人权专家阿尔弗雷德·德·扎亚斯和普林斯顿大学国际法名誉教授理查德·法尔克联合撰写。文章主要论点如下：美国涉疆“种族灭绝”指控由意识形态驱动，没有证据支持；美国是在散布谎言和煽动性言论，挑动地缘政治对立；美国毫无根据的涉疆指控损害了美国的权威和信誉，美国官员的双重标准以及所谓“优质媒体”CNN等散布的假新闻正在侵蚀美国的自尊心；拜登政府应尊重美国人民和国际法，停止将中国塑造为“邪恶帝国”，停止拙劣地滥用“种族灭绝”概念，不要再拿人权当地缘政治工具。

这两份报告和文章的观点极具代表性。近段时间，美国、澳大利亚、英国、法国、印度、巴西、土耳其、新加坡等多国专家学者、记者也发表了类似看法。这些国际上的理性声音表明，美西方并非没有敢说真话的明白人。

然而，美西方反华势力就是要拿新疆问题做文章，就是要借新疆问题损害中国的国际形象、打断中国的发展进程，所以在他们看来，事实不重要，真相也不重要。就像美国当初以发现大规模杀伤性武器为由发动伊拉克战争，其依据仅仅是一瓶“洗衣粉”一样。但是，美西方反华势力必须明白，哪怕头埋得再深、耳朵捂得再严，关于新疆的事实和真相都在那里。中国发展壮大的步伐、中国新疆稳定发展的步伐不可阻挡。仅凭几个颠倒黑白的“学术机构”、招摇撞骗的“专家学者”、毫无下限的“群众演员”就想搞乱新疆，美西方国家的某些人未免误判了形势。

如何正确看待中国的发展，一直是美西方和国际社会应该深思的课题。正如《认定新疆“种族灭绝”别有用心》专题报告所呼吁的那样：为了西方、中国和全世界的共同利益，应当追求共赢局面；要支持多极化，尊重不同文化；要推动合作和对话，而不是对立和冲突。

真相不容玷污，世人不容蒙蔽。光明前进一分，黑暗便后退一分。希望越来越多国际人士认清西方反华势力炮制所谓新疆问题的本质，希望未来在涉疆问题上能够多一些事实真相、少一些谣言谎言；多一些客观公正，少一些造谣污蔑；多一些交流合作、少一些政治操纵。

(责编：郝江震、岳弘彬)