本报记者 贾平凡

据法新社报道，当地时间5月16日，阿富汗政府军和塔利班在阿南部城市赫尔曼德省恢复交战，结束了双方为庆祝开斋节而达成的为期3天的停火协议。自美国和北约军队5月1日正式启动从阿富汗撤军行动以来，阿富汗各地暴力冲突和恐怖袭击事件频发，安全形势日益严峻，严重威胁阿富汗和平稳定与人民生命安全，引发国际社会普遍担忧。

暴力袭击事件频发

4月14日，美国政府宣布，5月1日至9月11日，美军和北约军队将分阶段无条件撤出阿富汗，以摆脱已持续20年的阿富汗战争。随后，阿富汗安全形势急转直下。

塔利班和阿富汗政府军的暴力冲突愈演愈烈。据《纽约时报》报道，美军和北约部队开始撤军之后，塔利班在阿南部和北部发动攻势。开斋节前，塔利班已占领了战略重镇尼尔赫地区。尼尔赫位于瓦尔达克省，距首都喀布尔大约40公里，是连接喀布尔与塔利班腹地坎大哈省的重要枢纽。据法新社报道，阿富汗政府军5月16日展开军事行动，想要夺回尼尔赫地区。

同时，阿富汗境内针对平民和民用设施的恐怖袭击事件频发。5月8日，喀布尔一所女子学校附近也发生连环爆炸，造成约80人死亡、逾百人受伤。5月14日，喀布尔北部郊区一座清真寺遭袭击，造成至少12人死亡，超过15人受伤。该袭击事件发生开斋节3天停火期限内。据路透社5月15日消息，“伊斯兰国”当日在社交媒体上宣布，该组织对14日发生的清真寺袭击事件负责。

“‘伊斯兰国’的恐怖袭击活动比基地组织更为激进和极端。”上海外国语大学中东研究所教授、中国中东学会副会长刘中民对本报分析，借着美国撤军的机会，‘伊斯兰国’希望通过这种极端暴力的行动宣示自己的存在，与塔利班、阿富汗政府军争夺阿富汗的控制权。

“甩锅”造成力量真空

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼表示，美国撤军导致的力量真空为阿富汗安全局势带来两大不稳定因素。其一是导致政府军处于相对弱势，对首都等大城市以外地区的掌控力大幅下降。其二是为阿富汗境内多个恐怖主义势力创造了发展空间，带来恐怖主义外溢问题，对周边地区国家造成安全风险。

发动阿富汗战争20年，美国为何下决心撤军？

“美方评估认为，尽管阿富汗恐怖主义势力仍未肃清，但已经没有能力从阿富汗发起针对美国本土的恐怖行动，因此没必要在阿富汗继续待下去。”刘中民认为，事实上，阿富汗的政治重建始终难以推进，阿富汗政府难以和各派力量达成妥协，塔利班作为难以消灭的力量始终存在。在没有根除恐怖组织又没有实现阿富汗和平的情况下，美国只想“甩锅”一走了之，将烂摊子甩给地区国家和阿富汗人民。

《华尔街日报》发表社论指出，美国撤军正在加剧人道主义灾难，“美国的存在无法阻挡每一次可怕的袭击，但美国的离开意味着会有更多的袭击发生”。

和平进程困难重重

目前，阿富汗国内舆论对政府与塔利班展开和平对话的期待普遍不高。阿富汗黎明新闻网认为，阿富汗政府内部仍矛盾重重，难以形成稳定的对外和对内政策，很难积极有力地推动和平谈判进程。而自认占据优势的塔利班也不会轻易做出让步。

“政治重建更加困难、安全问题危机重重和恐怖势力卷土重来，这三个层面的问题将严重阻碍阿富汗的和平进程。”刘中民表示，美国虽然撤军，但不会彻底放弃对阿富汗的控制。未来，阿富汗局势既要面对内部力量更加激烈的争斗，又要应对更多大国博弈的外部势力介入，有可能走向混乱失控的状态。

阿富汗局势牵动邻国的心。5月12日，在“中国+中亚五国”外长第二次会晤期间，中国和中亚五国外长就阿富汗问题发表联合声明，呼吁相关撤军进程以负责任方式有序进行，确保阿富汗长期稳定，避免恐怖势力回潮。

5月15日，国务委员兼外长王毅同巴基斯坦外长库雷希通电话时表示，美国从阿富汗仓促撤军已给阿国内和解进程造成严重冲击，也给地区稳定带来负面影响。在此形势下，中方期待联合国能发挥应有作用，上海合作组织有必要更加关注，阿富汗的邻国更应加强相互沟通，发出一致声音，采取协调行动。

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