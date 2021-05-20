本报记者 李嘉宝

3月31日，工作人员在柬埔寨金边国际机场搬运中国援柬新冠疫苗。

高炳南摄（新华社发）

5月17日，江苏南通通海港区集装箱码头，大型机械正在吊装货物。

翟慧勇摄（人民图片）

近期，中国国家主席习近平同土库曼斯坦、古巴、印尼等国领导人通电话，向印度等国领导人致电时，多次提到人类命运共同体理念，表达中国愿与各国携手应对挑战，共建美好世界的真诚愿望。

“推动构建人类卫生健康共同体”“共同推动构建人类命运共同体”“人类是休戚与共的命运共同体”……新冠肺炎疫情发生以来，人类命运共同体始终是中国元首外交的关键词。这是中国对时代大势的准确把握，是对时代之问的坚定回答，赢得了世界的广泛赞誉。

丰富内涵——

“深刻诠释合作、和平与发展的真谛”

过去一年多来，从积极推动抗疫国际合作到全力促进世界经济复苏，从坚定维护多边主义到合力应对气候变化，习近平主席在多个重大场合，围绕多个重要议题，深刻阐述构建人类命运共同体的丰富内涵，贡献关乎人类未来的中国方案——

“中方秉持人类命运共同体理念，愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。”

“让我们重申对多边主义的坚定承诺，推动构建人类命运共同体，在联合国旗帜下实现更大团结和进步！”

“中国将同相关国家高质量共建‘一带一路’，推动构建人类命运共同体。”

“亚洲和世界各国要回应时代呼唤，携手共克疫情，加强全球治理，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进。”

“面对全球环境治理前所未有的困难，国际社会要以前所未有的雄心和行动，勇于担当，勠力同心，共同构建人与自然生命共同体。”

人类命运共同体理念持续闪耀国际舞台，引发国际社会高度关注。正如埃及《金字塔报》文章所说，随着新冠肺炎疫情的全球大流行，世界正经历前所未有的危机，这推动世界开始思考中国国家主席习近平在疫情暴发之前就反复提及的人类命运共同体理念。巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维由衷感叹：“人类命运共同体理念深刻诠释了合作、和平与发展的真谛，反映了世界人民的普遍诉求。”

复旦大学国际关系与公共事务学院院长助理、研究员张骥在接受本报记者采访时指出，在推动构建人类命运共同体上，中国不仅有承诺，更有实际行动。从物质层面看，中国成为全球抗疫物资的最大供应国，并将新冠疫苗作为全球公共产品与世界各国分享，中国还为疫情后世界经济复苏提供了强大动力。从制度层面来看，中国开始向世界提供制度性公共产品。例如，与世界分享疫情防控治理经验，提供国际机制和国际制度改革方案，中国提出的新发展理念也为国际社会反思人与自然的关系、改变发展方式提供了重要启示。

大国担当——

“解决全人类面临的一系列迫切问题”

风高浪急之时，更要把准方向。正如巴黎和平论坛主席、世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米所指出的，中国提出的构建人类命运共同体是关于全球治理问题的重要思想，完全适用于解决全人类团结抗疫面临的包括疫苗供应在内的一系列迫切问题。

“人类命运共同体理念及时回应了‘建设一个什么样的世界、如何建设这个世界’的重大时代命题，体现了中国将自身发展与世界发展相统一的全球视野、世界胸怀和大国担当。”中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长王义桅指出，面对新冷战、脱钩、全球供应链重组、逆全球化思潮，中国倡导构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，给世界带来确定性、正能量和新方向。

2021年1月，习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表特别致辞指出，世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。对此，多国学者深表赞同。

“我们确实在经历一场大变局，它将主导未来十年，甚至几十年的发展进程。成功应对这些挑战，将是一场治国理政的大考验。”英国学者马丁·雅克指出，“中国提供了一种‘新的可能’，即摒弃丛林法则、不搞强权独霸、超越零和博弈，开辟一条合作共赢、共建共享的文明发展新道路。”

在美国学者小约翰·柯布看来，当今世界，国与国紧密相连，彼此依存。以人类命运共同体的宽广视野治理国家，而不是以竞争意识治理国家，并非易事。但唯有朝着这一方向前进，人类才有希望。

“新冠肺炎疫情加剧和催化了世界百年未有之大变局。大变局不仅考验着各国的综合国力和国家治理能力，也考验着国际公共产品供给能力和国际领导力。”张骥指出，当百年变局叠加世纪疫情，世界面临多重挑战：大国竞争加剧，国际机制缺位缺效，一些国家产业链收缩、保护主义抬头、民粹主义泛起。国际社会更加认识到，人类社会是一荣俱荣一损俱损的命运共同体。中国的人类命运共同体理念及其实践，为解决全球性挑战贡献了思路和方案，体现了中国全球治理能力和国际领导力的提升。

凝聚共识——

“符合世界各国人民的共同利益”

2020年3月，在致法国总统马克龙的慰问电中，习近平主席首次提出“人类卫生健康共同体”理念。此后，习近平主席多次在国际场合重申这一倡议。2021年4月，习近平主席在领导人气候峰会上发表重要讲话，首次全面系统阐释“人与自然生命共同体”理念的丰富内涵和核心要义。国际社会关注到，面对层出不穷的新挑战，人类命运共同体理念既立足当前又着眼未来，内涵不断得到丰富和拓展。

“历史接力棒已经传到我们这一代人手中。习近平主席提出的一系列主张让人振奋，将推动各国一道为构建人类命运共同体携手前行。”埃及外交事务委员会执行主任伊扎特·萨阿德由衷感叹。

在张骥看来，“人类卫生健康共同体”“人与自然生命共同体”等是人类命运共同体理念落实到具体领域的体现，更容易被国际社会所理解、接受，更容易转变为具体行动。“国际社会要起而行之，坚持多边主义，处理好国家利益和人类共同利益的关系，积极推动国际制度、国际机制的改革，携手应对共同挑战。”

习近平主席还在多边舞台上深入阐述人类命运共同体的构建路径：在上合组织成员国元首理事会第二十次会议上，首次在上合组织框架内提出构建“卫生健康共同体”“安全共同体”“发展共同体”“人文共同体”的重大倡议；在亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议上，首次系统阐述构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体……

人类命运共同体理念不断走深走实，也日益走进世界人民的心中。联合国秘书长古特雷斯指出，中国是多边主义的支柱，在国际和地区事务中发挥的作用越来越大。智利总统皮涅拉表示，中国拥有悠久古老文明和长远战略眼光，相信中国将为完善全球治理、更好应对全球性挑战作出更大贡献。柬中关系发展学会会长谢莫尼勒指出，构建人类命运共同体符合世界各国人民的共同利益，实现这一蓝图要弘扬多边主义，增加国际合作，扩大开放空间。

王义桅表示，人类命运共同体理念既承载着中国对建设美好世界的不懈追求，也反映了各国人民对世界新秩序的美好期待，因而受到国际社会特别是广大发展中国家的普遍欢迎和广泛支持。

(责编：郝江震、岳弘彬)