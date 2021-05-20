本报驻比利时记者 任 彦

欧洲议会日前正式通过一项法案，规定网络平台须在接到指令后一小时内删除恐怖主义相关内容，否则将面临处罚。法案将在《欧盟官方公报》上公布，成员国须在正式发布后20日内将规定纳入国内法律，并在一年后全面生效。

这项旨在遏制恐怖主义在线传播的法案规定，欧盟任一成员国网络主管部门均有权向在欧盟境内运营的所有网络平台发出指令，要求其删除恐怖主义相关内容，或禁止所有欧盟成员国访问该内容，否则网络平台将面临处罚。

法案规定，网络平台须迅速删除的恐怖主义内容主要包括：散布极端主义思想；煽动、教唆或助长恐怖主义犯罪；怂恿民众参加恐怖主义团体；指导如何以恐怖主义为目的制造和使用爆炸物、枪支及其他武器。违者面临的处罚措施由各成员国制定，视违法性质和网络平台规模而定。多次违反规定的网络平台将面临重罚，最高罚款额度可能达到其全年营业额的4%。

研究显示，网络空间的滥用曾导致极端组织“伊斯兰国”不断坐大，并在欧洲多次发动“独狼式”恐怖袭击。恐怖分子不仅滥用大型社交媒体平台，还通过小型互联网托管服务提供商传播极端思想。有分析认为，这项法案有助于全面、有效地减少恐怖主义内容在互联网上的传播，将对欧盟地区社会安全产生积极影响。

欧盟负责内政事务的委员约翰逊表示，这项法案有助于防止极端组织滥用互联网招募同伙、煽动攻击及美化暴行。欧洲议会议员贾基认为，该法案“保护了欧盟每名公民获取合法内容和信息的权利，同时通过国家间合作共同打击恐怖主义”。

（本报布鲁塞尔5月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 17 版）

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