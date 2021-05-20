据新华社联合国5月18日电 （记者王建刚）联合国负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛18日表示，国际社会应竭尽全力阻止巴勒斯坦加沙地带武装组织与以色列之间的暴力冲突持续升级。她同时敦促冲突各方接受调解努力，共同避免加沙地带人道危机继续恶化。

联合国人道主义事务协调厅发言人拉克18日在日内瓦的记者会上说，截至17日中午，冲突已导致超过200名巴勒斯坦人死亡，6000多人受伤。以色列方面死亡人数为10人，近800人受伤。冲突还导致近6万人逃离家园，约4.7万人在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处开设的学校中避难。

联合国世界粮食计划署当天警告说，这场危机已使加沙约16万人陷入粮食不安全的境地。

据新华社巴黎5月18日电 （记者唐霁）法国总统马克龙18日与埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世举行三方会谈，讨论巴勒斯坦和以色列冲突问题。

据法国媒体报道，马克龙、正在法国访问的塞西当天通过远程视频方式与阿卜杜拉二世举行三方会谈。三国领导人讨论了在中东地区进行调解的问题，呼吁巴以尽快实现停火，避免冲突蔓延。此前一天，马克龙和塞西就中东问题进行了讨论，希望共同努力，在解决巴以冲突问题上发挥调解作用。

据新华社加沙5月19日电 （记者熊思浩）加沙地带卫生部门和安全部门人士19日披露，以色列18日午夜至19日凌晨继续对加沙地带发动了数十次空袭和炮击，造成一名记者在内的5名巴勒斯坦人丧生。

该人士说，以军迄今已连续10天对加沙地带发动空袭和炮击。18日午夜，以军空袭了加沙地带南部城市拉法，造成1名巴勒斯坦妇女死亡，另有8人受伤；19日凌晨，以军战机空袭加沙城北部谢赫·拉德万社区的一所公寓，造成一名记者死亡及两人受伤；同一时间，以军还对加沙城以西的拉马尔社区发动空袭，造成3名巴勒斯坦人死亡。

目前，以军的空袭和炮击仍在进行。据悉，以军打击目标依然包括当地公寓建筑、基础设施以及农业用地。

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 17 版）

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