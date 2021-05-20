本报驻法国记者 刘玲玲

法国福卡尔基耶市亨利·洛吉耶初中的学生不久前上了一堂别开生面的艺术课。在老师的带领下，他们登上一辆白色大卡车，参观车厢内布置的展览。展览主题为“共同的地球”，通过数十件艺术作品展现人类与环境之间的关系。孩子们看得兴致盎然。

新冠肺炎疫情期间，学校各类文化活动受限。由大卡车改建的“移动博物馆”穿梭在法国的农村和郊区，为孩子们带去活泼新鲜的艺术体验，也向当地居民传达了问候和鼓励。“移动博物馆”由法国女企业家英格丽德·布罗夏尔于2011年创立，每年在法国4个大区进行巡游展览，旨在帮助那些远离文化基础设施的人们提升对当代艺术的认识。

过去，法国中小学生经常是在老师的带领下到博物馆一边参观一边上课。“移动博物馆”的到来让学生们感到兴奋。亨利·洛吉耶初中的教师布雷达·布兰说：“终于可以参加久违的集体户外活动、共同进行艺术创作了，孩子们都很开心。希望通过这些活动避免孩子们的文化生活进入‘休眠’状态，能向他们传递信心。”

“移动博物馆”还为学生们带来了丰富多彩的文化活动。例如，展览主要艺术家之一的奥利维尔·勒鲁瓦给他们上了一堂通俗易懂的现代艺术指导课；在艺术家的指导下，学生们以塑料等可回收材料共同创作了“星际之旅”立体模型；他们还爬上户外的小山丘，在保持安全距离的情况下，观察写生、感受自然。

“移动博物馆”还面向更广泛的公众开放，尤其是在远离文化基础设施的乡村。卡车会停留在乡村广场上，在参观者遵循防疫要求，如佩戴口罩、消毒、保持社交距离等的前提下，向所有居民开放。最近，在蓬皮杜艺术中心的支持下，“移动博物馆”卡车再次启程，穿梭在法兰西岛大区的几个乡镇，继续为人们送去别具一格的艺术体验。“如果你无法走近艺术，那么让艺术走近你。”

（本报巴黎5月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)