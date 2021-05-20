唯有坚持公道正义，从地区和平大局出发、顺应世界发展大势，停火止暴、重启和谈，才是实现持久和平的明智之举

连日来，以色列和巴勒斯坦爆发2014年以来最大规模冲突，造成包括妇女和儿童在内的大量人员伤亡，人道主义危机持续加剧。中东再次被冲突的阴影所笼罩，巴以局势动荡引发国际社会普遍担忧。

巴勒斯坦问题是中东动荡的根源性问题，关乎地区和平稳定，关乎国际公平正义，关乎人类良知道义。近期巴以局势的恶化再次表明，只有全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题，才能实现巴以两国和平共处、阿犹两大民族共同发展，而这也符合国际社会共同利益。

面对冲突的持续升级，各方的当务之急是尽快停火止暴。巴以分治70多年来的历史一再表明，双输是冲突和暴力的必然结果。巴以双方应立即停止包括空袭、地面进攻、发射火箭弹等在内的一切军事和敌对行动，切实遵守联合国有关决议，避免采取可能导致局势进一步升级的举措，避免伤害平民，共同推动紧张局势缓解降温。与此同时，各方应尽快行动起来，为改善巴勒斯坦人道局势作出努力。

落实“两国方案”，是确保双方实现公正和持久和平的根本出路。巴以双方若能在“两国方案”基础上尽快重启和谈，早日建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，就完全有可能从根本上实现巴以和平共存，实现阿拉伯和犹太两大民族的和谐相处，实现中东地区的持久和平。

实现巴以和平离不开国际社会的支持。推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久的解决，需要世界各国携手努力。国际社会定分止争，既要推动复谈、落实和约，也要主持公道、伸张正义，二者缺一不可。近日，联合国秘书长古特雷斯敦促巴以冲突方立即停止敌对行动，重申联合国致力于实现持久和公正的和平；联合国安理会绝大多数成员针对当前巴以局势发出了共同的正义声音。但美国数次独家阻挠安理会发声，站在了国际社会的对立面。在此关键时刻，美国应承担应尽责任，采取公正立场，和国际社会大多数成员一道，支持安理会为缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。

中国是巴以和平的坚定支持者。中国始终秉持公理和道义，支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持有利于推动巴勒斯坦问题和平解决的努力。习近平主席2017年提出中方关于解决巴勒斯坦问题“四点主张”，在当前形势下更加凸显其现实意义。作为安理会轮值主席，中国已推动安理会两次就巴以冲突举行紧急磋商，起草安理会主席新闻谈话。王毅国务委员兼外长主持安理会巴以冲突问题紧急公开会，为推动各方立即停止敌对行动，尽快重启政治对话，推动国际社会特别是安理会为缓解紧张局势、政治解决中东问题发挥积极作用。中方将邀请巴以双方和平人士开展对话，也欢迎巴以双方谈判代表在华举行直接谈判，再次展现了负责任的大国形象与担当。

持续升级的巴以局势，是对国际法治的警示，对多边合作的检验，对人类良心的拷问。解决巴勒斯坦问题，诉诸武力是最不理性的选择。唯有坚持公道正义，从地区和平大局出发、顺应世界发展大势，停火止暴、重启和谈，才是实现持久和平的明智之举。

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)