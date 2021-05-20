本报驻南非记者 邹 松

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疫情防控期间，非洲电子商务快速发展，地区数字化转型进程加速。联合国贸易和发展会议最新报告建议，非洲国家应继续挖掘数字经济发展潜力，为经济加快恢复寻找增长点。

多家国际机构发布的数据预测，到2025年，数字经济将为非洲大陆贡献近1800亿美元的国内生产总值，到2050年将贡献7120亿美元。非洲大陆自由贸易区已于今年1月1日正式启动，目前正加速推动开展电商和数字贸易相关谈判。世界银行建议，非洲国家应抓住数字经济发展机遇，使之成为未来创新发展的一大驱动力。

电商业务显著扩大

疫情以来，非洲多国电商企业业务显著扩大。非洲最大的电子商务平台“朱米亚”仅去年上半年的业务量就增长了50%。来自加纳的新兴电商平台“托斯皮诺”在去年底的促销活动中，销售量同比增长近3倍。南非最大的电商平台“购多多”去年第二、第三季度网络成交额比前一年同期增长85%，公司营收增加41%。一些国家的电商市场也大幅扩大，埃及电商市场规模去年已达25亿美元，增长率超33%。

与此同时，网络交易平台发展迅速，更广泛的电商生态圈正逐步成形。在物流配送方面，尼日利亚两家主要租车公司的货运订单增长5倍，肯尼亚电商快递公司“捷特博达”的订单一度增长150%。联合国资本发展基金与乌干达一家运输公司合作，创建了新的电商运输平台，旨在将小企业与客户联系起来。在电子支付方面，尼日利亚“佩斯塔克”金融公司签约商户超过6万家，该公司报告的交易量比疫情前增加了5倍。

新闻网站“非洲商业”认为，电子商务并不只是线上售卖，而是一整套线上线下服务的生态系统。电商的迅速发展，也为其他数字服务创造了有利的发展环境，如金融科技、数字金融、电子支付等，这些都将促进整个非洲地区数字经济的发展。

日益便利的电商服务正改变非洲民众消费习惯。联合国贸发会议今年3月份的调查发现，尼日利亚、肯尼亚、南非、埃及四国40%以上的顾客计划今后减少在超市购物，转而通过网上购买食品、服装和电子产品。

数字技术注入动力

当前，数字技术正加速融入非洲各个行业。据全球统计数据库Statista不久前开展的一项调查，65%的非洲受访企业认为，疫情防控期间，企业为适应新的需求不断加快数字化转型步伐。南非一家科技媒体评论称，2020年接近400家与数字经济相关的初创公司共获得7亿美元以上融资，非洲正在以其独特的方式拥抱数字技术。

在教育、医疗以及生活服务等领域，数字经济有望发挥更大作用。津巴布韦“辛巴”在线教育平台专为乡村学校提供视频课程，也为乡村教师提供线上培训课件，极大便利了疫情防控下的远程教学。有调查报告显示，非洲健康类电子初创企业去年筹集的资金超过了过去5年的总和，在线医疗及药品线上销售日益兴起。手机线上约车、送餐等服务已登陆多哥、贝宁、加蓬等国家，用户可以根据需要预约汽车、摩托车、三轮车等。

数字化为非洲农村地区的经济发展注入新动力。“钱牛”是始创于尼日利亚拉各斯的一个数字平台，通过建立在线市场进行牲畜等农产品网上交易，还为农户和投资者牵线搭桥。在赞比亚，因不少农民和小作坊主无法负担起农具购买费用，一家网上农具租赁公司应运而生，不仅可以租借农具，还提供相关使用和保养培训，近年来已发展成可提供大型农机设备租赁和个性化农机服务的专业公司。在乌干达，一家生鲜蔬果初创公司开启从农场到餐桌的蔬果直购模式，大大缩短供应链，为农户争取更好的价格，同时避免从生产到运输环节的食物浪费……

为适应数字经济快速发展，非洲国家在基础设施建设、数字金融、电子支付等方面持续发力。尼日利亚去年宣布启动4个信息通信领域的国家项目，大力建设4G和5G网络，计划在5年内将宽带互联网渗透率提高到70%。喀麦隆在2020—2030年国家发展战略中提出，将数字基础设施建设作为重中之重，计划成立数字工业园和科技园，加强信息通信网络建设。尼日利亚、肯尼亚、加纳、毛里求斯、卢旺达、坦桑尼亚等国央行均提出支付系统改革目标，计划制定有助于鼓励市场创新的法规和政策。

中非合作潜力巨大

近年来，尼日利亚、肯尼亚、乌干达、卢旺达等国都加强了与中国的电商合作，建立起本土电商生态。通过跨境电商，咖啡豆、可可豆、鲜花、干果、红酒等非洲产品销往中国，大量非洲中小企业从中受益。

数字经济合作是中非合作的重要内容。《中非合作论坛—北京行动计划（2019—2021年）》提出，中非双方应“分享信息通信发展经验，共同把握数字经济发展机遇，鼓励企业在信息通信基础设施、互联网、数字经济等领域开展合作”。由中国科学院发起的“数字丝路”国际科学计划已在摩洛哥、赞比亚等设立国际卓越中心。截至目前，中国企业与非洲当地主要的通信运营商建立了合作关系，为非洲建设先进的通信网络。华为等企业还与肯尼亚、摩洛哥、乌干达等国合作，帮助培养本土信息技术人才。

南非通信领域专家法哈德·尼萨尔认为，非中应加强在数字经济领域的合作。5G技术在第四次工业革命中将发挥关键作用，各国企业应加强合作，优势互补。随着非中在通信、互联网等领域继续开展合作，非洲数字经济有望迎来新发展。

埃塞俄比亚“一带一路”研究专家梅拉库·姆鲁阿莱姆分析认为，非洲目前仍是全球互联网接入率最低的大洲，中国在加强非洲数字基础建设方面起到关键作用。多年来，信息通信技术领域的中国企业在非洲地区打下良好发展基础，越来越多具有针对性、本地化发展的中国数字解决方案正应用于非洲市场。

非洲大陆自由贸易区秘书长梅内日前表示，数字经济是打造非洲内部贸易网络的重要基础。非洲希望继续借鉴中国在数字经济领域的先进经验，让数字经济成为非洲经济新的增长点。

（本报约翰内斯堡5月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)