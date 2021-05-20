本报驻俄罗斯记者 张光政

日前，一场别开生面的中国文化体验活动在莫斯科财经与法律大学举行。活动由中俄人文合作发展中心主办，集中展示了中国的民族服饰、民族舞蹈、剪纸、茶艺等，吸引了当地百余名中小学生及家长参加。为保证活动安全顺利举行，所有参加人员均持有新冠疫苗接种证明或近日核酸检测阴性证明。

高高挂起的红灯笼、悦耳动听的民族音乐……走进活动现场，中国文化气息扑面而来，学生和家长正在老师的带领下体验中国民族舞、观看茶艺表演、学写毛笔字……

一位老师拿出一块红色方形手绢，在指尖上快速转动，引来现场阵阵惊叹。在舞蹈展示区，身着中国民族服装的老师在介绍完中国民族舞种类后翩翩起舞。表演结束后，学生们陆续上台，饶有兴致地跟着老师学了起来。

在中国书法展示区，老师运用肢体动作，结合绘画图形，对汉字书写进行生动讲解。学生们围坐在长桌旁，一边练习汉字发音，一边书写汉字。一张张写着汉字的纸铺满整张桌子。

茶艺表演区座无虚席，现场观众端起澄澈的碧螺春绿茶，听老师讲解茶道。从饮茶礼仪、沏茶程序到水温控制，老师讲得仔细，学生和家长听得认真。

活动结束时，孩子们意犹未尽，舍不得离开。正在上小学二年级的安娜说：“我非常喜欢今天的活动。中国文化丰富多彩，民族舞和音乐都非常吸引我！”安娜的妈妈奥莉嘉表示：“希望孩子们今后有更多机会接触中国文化，学习汉语，做俄中友谊的传承者。”

（本报莫斯科5月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 03 版）

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