本报驻泰国记者 孙广勇

一条笔直宽敞的双向四车道柏油路穿过一望无际的稻田，通向具有当地民俗特色的开发区大门。园区内，一栋栋白色厂房整齐排列，道路干净平整，热带植物郁郁葱葱，清新舒适的环境吸引鸟类在此筑巢。这里是老挝万象赛色塔综合开发区。

在中老双方共同努力下，开发区正向着“低碳示范区”的目标发展。两年来，开发区项目实施方为园区安装了太阳能路灯，铺设了地下综合管网，实现中水智能灌溉。未来，园区道路上行驶的将全部是新能源客车、卡车和执法车。这里将成为老挝乃至东南亚国家的低碳环保城市典范。

赛色塔综合开发区占地面积11.5平方公里，由中国云南建投集团和老挝万象市政府共同投资开发，是老挝的国家级经济特区。截至今年4月，开发区已吸引来自中国、日本、新加坡、泰国等多个国家和地区的92家企业入驻，入驻企业投资总额超过13亿美元，产业涵盖能源化工、电子产品制造、生物医药、农产品加工等领域。目前，开发区正全面推进项目二、三期基础设施和万象新城建设，加快推进景观、园林、绿化、湖体等工程，一座绿色、生态、宁静、现代的万象新城将在不远的将来呈现在人们面前。

2020年7月16日，中老两国签署《关于合作建设万象赛色塔低碳示范区的谅解备忘录》。老挝国会副主席、时任自然资源与环境部部长宋玛·奔舍那见证了签署仪式。“万象赛色塔低碳示范区是落实构建老中命运共同体行动计划的重要举措。”奔舍那说，通过合作建设低碳示范区、实施减缓和适应气候变化项目、举办培训班等方式，中国与老挝等国分享应对气候变化、实现绿色低碳发展的有益经验，为发展中国家提供了大力支持。

秉承可持续发展理念的低碳示范区建设，受到了老挝民众的热烈欢迎。在开发区工作的老挝籍员工通昆·琅伦占说：“‘低碳示范区’在老挝是一个新概念，我们正把它变成现实，我很自豪能参与其中。”附近的村民坎通说：“园区附近的庄稼长得好，牛羊养得壮，园区生产很环保，与周边环境融为一体。开发区还带动了周边地区发展，给我们带来更多收入。村民们都期待花园式新城尽早建成。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)